Διάρρηξη σε κατάστημα ρούχων σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής στον Εύοσμο στη Θεσσαλονίκη.

Ο δράστης έσπασε την τζαμαρία του καταστήματος από την πλαϊνή πλευρά, μπήκε μέσα και πήρε χρήματα από το ταμείο, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Δείτε το βίντεο του ΣΚΑΪ:

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Την ίδια ώρα, χτύπησε ο συναγερμός και ειδοποιήθηκε ο ιδιοκτήτης του καταστήματος στο κινητό του τηλέφωνο. Έφτασε και η Αστυνομία και ξεκίνησε τις έρευνες για τον εντοπισμό του.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Όπως φαίνεται και στο βίντεο ντοκουμέντο από κάμερα ασφαλείας, ο διαρρήκτης έγινε αντιληπτός από έναν ιδιοκτήτη φούρνου που βρίσκεται απέναντι από το κατάστημα και προσπάθησε να τον πιάσει.

Ωστόσο, ο δράστης κατάφερε να διαφύγει αλλά από τον πανικό του άφησε πίσω του τα διαρρηκτικά του εργαλεία και πέταξε ορισμένα από τα ρούχα που είχε πάρει μαζί του.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.