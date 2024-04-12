Λογαριασμός
Βίντεο ντοκουμέντα: Διάρρηξη σε κατάστημα ρούχων στον Εύοσμο - Πέταξαν τα ρούχα για να ξεφύγουν

Στον πανικό τους, όταν έγιναν αντιληπτοί, πέταξαν τα ρούχα στο δρόμο

Διάρρηξη

Διάρρηξη σε κατάστημα ρούχων σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής στον Εύοσμο στη Θεσσαλονίκη.

Ο δράστης έσπασε την τζαμαρία του καταστήματος από την πλαϊνή πλευρά, μπήκε μέσα και πήρε χρήματα από το ταμείο, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Δείτε το βίντεο του ΣΚΑΪ:

Την ίδια ώρα, χτύπησε ο συναγερμός και ειδοποιήθηκε ο ιδιοκτήτης του καταστήματος στο κινητό του τηλέφωνο. Έφτασε και η Αστυνομία και ξεκίνησε τις έρευνες για τον εντοπισμό του.

Όπως φαίνεται και στο βίντεο ντοκουμέντο από κάμερα ασφαλείας, ο διαρρήκτης έγινε αντιληπτός από έναν ιδιοκτήτη φούρνου που βρίσκεται απέναντι από το κατάστημα και προσπάθησε να τον πιάσει.

Ωστόσο, ο δράστης κατάφερε να διαφύγει αλλά από τον πανικό του άφησε πίσω του τα διαρρηκτικά του εργαλεία και πέταξε ορισμένα από τα ρούχα που είχε πάρει μαζί του.

Πηγή: skai.gr

TAGS: διάρρηξη Θεσσαλονίκη βίντεο ντοκουμέντο
