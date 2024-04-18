Εκδικητική χαρακτηρίζουν κάτοικοι της Νισύρου, την απόφαση των αρχών να απελαθεί πατέρας που κατήγγειλε την κακοποίηση του παιδιού του.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ που παρουσιάστηκε στην εκπομπή «Αταίριαστοι», ο πατέρας κατήγγειλε ότι το παιδί του 10 ετών κακοποιήθηκε σεξουαλικά.

Χθες βράδυ οι κάτοικοι πραγματοποίησαν διαμαρτυρία έξω το αστυνομικό τμήμα ενώ σε επιστολή τους κάνουν λόγο για εκδικητική απόφαση.

Η επιστολή των κατοίκων:

Η αστυνομία υποστηρίζει ότι το περιστατικό καταγγέλθηκε σε μετεγενέστερο χρόνο και για το λόγο αυτό δεν κινήθηκε η διαδικασία του αυτοφώρου για τον φερόμενο ως δράστη. Επίσης οι γονείς του παιδιού βρίσκονται αντιμέτωποι με απέλαση, καθώς έχουν λήξει τα σχετικά τους έγγραφα.

Ειδικότερα, η ανακοίνωση της αστυνομίας αναφέρει:

Την Δευτέρα, 15 Απριλίου 2024, ο Αστυνομικός Σταθμός Νισύρου έλαβε ενημέρωση από το «Χαμόγελο του Παιδιού» για, απροσδιόριστο χρονικά, περιστατικό προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας σε βάρος ανηλίκου που δεν έχει συμπληρώσει τα 12 έτη.

Κατόπιν αναζήτησης και εντοπισμού της οικογένειας του θύματος, κλήθηκε ο πατέρας του στον Αστυνομικό Σταθμό Νισύρου, ο οποίος υπέδειξε ως δράστη κάτοικο του νησιού και ενημέρωσε ότι το περιστατικό έλαβε χώρα την Παρασκευή 12 Απριλίου 2024.

Άμεσα ενημερώθηκε ο αρμόδιος Εισαγγελέας και προσήχθη ο αναφερόμενος ως δράστης ο οποίος εξετάσθηκε, ενώ κατασχέθηκαν ψηφιακά πειστήρια που θα αποσταλούν για την εργαστηριακή ανάλυση.

Με εντολή του αρμόδιου Εισαγγελέα, το θύμα με τον πατέρα του μετέβησαν, με τη συνδρομή αστυνομικών, στο Τμήμα Ασφαλείας Κω, για να εξετασθεί ο ανήλικος με την προσήκουσα διαδικασία, παρουσία ψυχολόγου.

Σημειώνεται ότι οι αστυνομικοί, από την πρώτη στιγμή είχαν διαπιστώσει ότι σε βάρος του πατέρα του ανήλικου εκκρεμούσε απόφαση απαγόρευσης εισόδου στη χώρα.

Ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη τη σοβαρότητα της καταγγελίας και με σκοπό να μην υπάρξει καμία καθυστέρηση, από τις αστυνομικές Αρχές δόθηκε βαρύτητα στην προανακριτική διαδικασία.

Με την ολοκλήρωση αυτής, εφαρμόστηκε διοικητική διαδικασία, χωρίς κράτηση, και ο πατέρας έλαβε προθεσμία 25 ημερών για περαιτέρω τακτοποίηση των εκκρεμοτήτων του.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.