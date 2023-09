Πτώχευσε ο δήμος του Μπέρμιγχαμ Κόσμος 13:48, 05.09.2023 linkedin

Η αδυναμία κάλυψης των οικονομικών αναγκών του δήμου οφείλεται σε υποχρεώσεις ύψους 760 εκ. λιρών που παραμένουν εκκρεμείς