Πρώτη δημόσια εμφάνιση του στρατηγού Σουροβίκιν μετά την ανταρσία της Wagner

Μια νέα φωτογραφία που δείχνει τον Ρώσο στρατηγό Σεργκέι Σουροβίκιν, ο οποίος δεν έχει εμφανιστεί δημόσια μετά την ανταρσία της Wagner τον Ιούνιο, δημοσιεύτηκε στα κοινωνικά δίκτυα τη Δευτέρα, όπως μεταδίδει το Reuters.

Russian General Sergei Surovikin spotted for the first time during a walk today with his wife in Moscow after months of absence.



Surovikin was removed from the post of command of the Russian Aerospace Forces after Wagner’s rebellion. pic.twitter.com/HtK9W6iPBg