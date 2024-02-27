Το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών κατέγραψε την είσοδο ενός μετεωροειδούς και τρία ακόμα συστήματα παρακολούθησης μετεώρων, βολίδων και φωτοβολίδων, στον ελληνικό εναέριο χώρο, ξημερώματα της 18ης Φεβρουαρίου.

Η αρχική εκτίμηση από τον συνδυασμό των δεδομένων είναι ότι «το μετεωροειδές εισήλθε στον ελληνικό εναέριο χώρο στην ευρύτερη περιοχή μεταξύ Ιωαννίνων και δήμου Καλαμπάκας, νότια του Μετσόβου και σε υψόμετρο περίπου 80 χλμ από το έδαφος. Λόγω της λαμπρότητας της φωτοβολίδας είναι πιθανό ένα κομμάτι του αρχικού σώματος να έχει καταφέρει να επιβιώσει της καύσης και να έχει φτάσει στο έδαφος (μετεωρίτης)”. Όπως εξήγησαν οι επιστήμονες αναφέρονται κατά προσέγγιση στο σημείο εισόδου του μετεωροειδούς στη γήινη ατμόσφαιρα και όχι στην περιοχή της πιθανής πρόσκρουσης.

Στο βίντεο φαίνονται οι καταγραφές από τις τρεις κάμερες του δικτύου AMS, ενώ του ΝΟΑΚ απουσιάζει καθώς λόγω της λαμπρότητας του φαινομένου η κάμερα έφτασε σε κορεσμό. Το βίντεο είναι σε αργή κίνηση (0.5x) και δείχνει ξεκάθαρα ότι το σώμα διασπάστηκε με το που εισήλθε στην ατμόσφαιρα σε τουλάχιστον δύο κομμάτια, στη συνέχεια φαίνεται και ένα τρίτο ενώ προς στο τέλος φαίνεται και η έκρηξη πριν εξαφανιστεί. Η διάρκεια του φαινομένου είναι περίπου 2,5 δευτερόλεπτα και η ταχύτητα εισόδου κυμαίνεται μεταξύ 17-24 χλμ/δευτερόλεπτο.

Πηγή: skai.gr

