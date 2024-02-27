Κατάληψη του δημαρχείου της Λήμνου από αγρότες

Για όγδοη μέρα βρίσκονται σήμερα στους δρόμους οι αγρότες της Λήμνου, οι οποίοι πραγματοποιούν κατάληψη του δημαρχείου στη Μύρινα. Μέσα στο δημαρχείο παρέμειναν τρεις αντιδήμαρχοι με δική τους θέληση.

Οι αγρότες της Λήμνου, εκτός από τα γενικότερα πανελλαδικά ζητήματα, προτάσουν το σοβαρό πρόβλημα με τα αγριοκούνελα που ουσιαστικά έχει «εξορίσει» τους αγρότες από τα χωράφια τους. Το πρόβλημα απασχολεί εδώ και 30 χρόνια τους φορείς χωρίς να έχει υπάρξει λύση μέχρι και σήμερα.

Oι αγρότες διαμαρτύρονται καθώς υποστηρίζουν ότι οι εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης δεν προώθησαν το ζήτημά τους στα αρμόδια υπουργεία έτσι όπως έπρεπε.

Πηγή: skai.gr

