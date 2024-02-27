Για τα βίντεο στο TikTok που έχουν συγκεντρώσει χιλιάδες προβολές μίλησε ο παπά Παύλος στην ρεπόρτερ του ΣΚΑΪ, Ειρήνη Δράγαση.

«Τα παιδιά του κατηχητικού της Μάνδρας είχαν την ιδέα να κάνουμε βίντεο στο TikTok, εγώ επέλεξα να τα κάνω πιο χιουμοριστικά, με σκοπό να τραβήξω τη νεολαία και να κάνω μετά την κατήχηση»

Καθημερινά έχουμε περίπου 300 παιδιά στο κατηχητικό, έχω δεχθεί κριτική -και αρνητική και θετική- και τα δύο είναι καλοδεχούμενα. Εγώ έχω πετύχει ένα σκοπό να έρθει ο κόσμος κοντά στην εκκλησία. Εμείς οι ιερείς -ευτυχώς όχι όλοι- έχουμε κάνει εγκλήματα κατά της νεολαίας».

Σχετικά με την μουσική υπόκρουση των βίντεο, ο ιερέας είπε: «Επέλεξα να βάλω τραπ στα βίντεο για να εξάψω την περιέργεια των παιδιών».

Τέλος, αναφορικά με τα παιδιά θέλησε να δηλώσει πως «έχουμε μία εξαιρετική και πανέξυπνη νεολαία».

