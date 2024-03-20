Ο Μεξικανός πρόεδρος Αντρές Μανουέλ Λόπες Ομπραδόρ επέκρινε δριμύτατα έναν νόμο της αμερικανικής Πολιτείας του Τέξας που εξουσιοδοτεί τις αρχές επιβολής του νόμου να συλλαμβάνουν άτομα που είναι ύποπτα για παράνομη διέλευση των συνόρων ΗΠΑ-Μεξικού, λέγοντας ότι το Μεξικό δεν θα δεχτεί την επαναπροώθηση κανενός παράτυπου μετανάστη από το Τέξας.

«Επιτρέψτε μου να το πω μια και καλή, δεν θα δεχθούμε απελάσεις από την κυβέρνηση του Τέξας», ανέφερε σήμερα ο Λόπες Ομπραδόρ σε συνέντευξη Τύπου.

Χθες, ένα αμερικανικό ομοσπονδιακό εφετείο πάγωσε αυτόν τον αμφιλεγόμενο αντιμεταναστευτικό νόμο του Τέξας, έναν από τους αυστηρότερους που έχει υιοθετήσει Πολιτεία των ΗΠΑ, λίγες ώρες αφού το Ανώτατο Δικαστήριο άνοιξε τον δρόμο για την εφαρμογή του, εγείροντας αβεβαιότητα για το μέλλον του αμφιλεγόμενου μέτρου που προωθεί ο Ρεπουμπλικάνος κυβερνήτης του Τέξας Γκρεγκ Άμποτ.

Με βάση τον νόμο η παράνομη είσοδος ή επανείσοδος στην Πολιτεία θεωρείται αδίκημα, με τις ποινές για τους παραβάτες να κυμαίνονται από 180 ημέρες φυλάκιση ως 20 χρόνια κάθειρξη σε περίπτωση υποτροπής. Παράλληλα απαιτεί από τους Τεξανούς δικαστές να ζητούν την επαναπροώθηση των παράτυπων μεταναστών στο Μεξικό.

Ο νόμος είναι δρακόντειος, απάνθρωπος και άδικος, δήλωσε σήμερα ο Μεξικανός πρόεδρος, προειδοποιώντας ότι αυτός ο νόμος θα επιφέρει μια διπλωματική απάντηση από το Μεξικό.

«Είμαστε αντίθετοι σε αυτόν τον δρακόντειο νόμο, είναι εντελώς αντίθετος με τα ανθρώπινα δικαιώματα, εντελώς απάνθρωπος, αντιχριστιανικός, άδικος, παραβιάζει τους κανόνες της ανθρώπινης συνύπαρξης (και) όχι μόνο το διεθνές δίκαιο, αλλά και τη Βίβλο», τόνισε.

Από την πλευρά χθες και η Μεξικανή υπουργός Εξωτερικών Αλίσια Μπαρσένα ανέφερε ότι χώρα της «δεν θα δεχθεί σε καμία περίπτωση τους επαναπατρισμούς από την Πολιτεία του Τέξας».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.