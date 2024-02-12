Ισχυροί άνεμοι πνέουν από τα ξημερώματα της Δευτέρας στην Βόρεια Εύβοια. Πτώσεις δέντρων σημειώθηκαν σε διάφορα σημεία του οδικού δικτύου, θέτοντας σε κίνδυνο την ασφάλεια των οδηγών.

Ο Σύλλογος Εθελοντικών Δυνάμεων Δασοπροστασίας & Διάσωσης Προκοπίου Ευβοίας σε συνεργασία με το ΠΚ Μαντουδίου μετέβησαν στη θέση Δερβένι ώστε να απομακρύνουν από το οδόστρωμα πεσμένα κλωνάρια και κορμούς πλατάνων.

Ο σύλλογος προειδοποιεί: Όσοι κινείστε στο οδικό δίκτυο από Προκόπι για Χαλκίδα παρακαλούμε να έχετε πολύ μεγάλη προσοχή στο οδόστρωμα.

