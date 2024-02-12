Λογαριασμός
Γλυφάδα – μαρτυρία εργαζόμενης στην ναυτιλιακή εταιρία: «Ο δράστης μας έδιωξε όλους και πυροβόλησε στοχευμένα τα αφεντικά» 

Ο 76χρονος άνδρας – απολυμένος από την εταιρία - μπήκε στο κτίριο την ώρα που όλοι ήταν στα γραφεία τους

Ρεπορτάζ, Μάκης Συνοδινός

Ένας 76χρονος Αιγύπτιος, πρώην εργαζόμενος της ναυτιλιακής εταιρείας στην Γλυφάδα είναι ο δράστης της ένοπλης επίθεσης σήμερα το πρωί στα γραφεία της εταιρίας. 

Σύμφωνα με μαρτυρία υπαλλήλου στον ΣΚΑΪ, ο 76χρονος άνδρας – απολυμένος από την εταιρία μπήκε στην εταιρία την ώρα που όλοι ήταν στα γραφεία τους

«Δεν ήθελε να χτυπήσει κάποιον από εμάς, φώναζε στους υπαλλήλους να φύγουν και χτύπησε στοχευμένα τα αφεντικά, στον δεύτερο όροφο. Προφανώς ήθελε να τους εκδικηθεί» περιέγραψε εργαζόμενη στην εταιρεία. 

Ο δράστης πυροβόλησε τα δύο αφεντικά της εταιρίας και έναν υπάλληλο που πήγε να τον ηρεμήσει και να προσπαθήσει να του πάρει το όπλο. 


 

