Πρωτοχρονιάτικο λαχείο 2024: Σήμερα το απόγευμα η μεγάλη κλήρωση - Πού θα δείτε τα αποτελέσματα

Αντίστροφα μετράει ο χρόνος για τη μεγάλη κλήρωση του Πρωτοχρονιάτικου Λαχείου, το οποίο κληρώνει την τελευταία ημέρα του χρόνου.

Φέτος, το κέρδος του Μεγάλου Λαχνού (του πρώτου αριθμού που κληρώνεται και αντιστοιχεί σε ένα γραμμάτιο) στο Πρωτοχρονιάτικο Λαχείο ανέρχεται στο 1.000.000 ευρώ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το κέρδος της τυχερής Πεντάδας που συμπεριλαμβάνει και τα κέρδη του πρώτου λαχνού είναι 5.000.000 ευρώ. Κάθε γραμμάτιο κοστίζει 5 ευρώ ενώ η πεντάδα 25 ευρώ.

Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί σήμερα Κυριακή 31 Δεκεμβρίου στις 17:00 και θα μεταδοθεί μέσω του καναλιού του ΟΠΑΠ στο YouTube. Τα αποτελέσματα της κλήρωσης θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα laheia.gr στην κατηγορία «Κρατικό Λαχείο».

Το Πρωτοχρονιάτικο Λαχείο, γνωστό και ως Κρατικό Λαχείο Κοινωνικής Αντίληψης, θεσπίστηκε το 1967, σε αντικατάσταση του «Λαχείου Συντακτών».

Τα γραμμάτια του Λαχείου κυκλοφορούν σε σειρές των 100.000 γραμματίων που κάθε μια φέρει αριθμούς από 1 ως 100.000.

Τα γραμμάτια του Λαχείου κυκλοφορούν σε σειρές των 100.000 γραμματίων που κάθε μια φέρει αριθμούς από 1 ως 100.000. Κάθε χρόνο τυπώνεται σε σειρές των 100.000 γραμματίων.

Μοιράζει στους τυχερούς άνω του 55% των ακαθαρίστων εισπράξεών του. Τα Καθαρά Έσοδα από αυτό το λαχείο παραχωρούνται στο Κράτος.

Φέτος, ο λαχνός του Πρωτοχρονιάτικου λαχνού κυκλοφορεί σε 3 διαφορετικά χρώματα (πράσινο, κόκκινο, μπεζ) τα οποία εναλλάσσονται ανά σειρά.

