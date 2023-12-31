Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα σε λεωφορείο του ΚΤΕΛ, που εκτελούσε το δρομολόγιο Αθήνα – Θεσσαλονίκη.

Όλοι οι επιβάτες απομακρύνθηκαν με ασφάλεια από το όχημα, ενώ λίγη ώρα αργότερα συνέχισαν το ταξίδι τους με άλλο λεωφορείο που έφτασε στο σημείο για να τους παραλάβει.

Το περιστατικό συνέβη στο 304ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αθηνών – Θεσσαλονίκης, στα όρια του Νομού Μαγνησίας, ενώ την πυρκαγιά κατέσβεσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής που έσπευσαν με τέσσερα οχήματα και οκτώ πυροσβέστες.

Η ΚΤΕΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. θα προχωρήσει σε αποζημίωση των επιβατών επιβάτες για την αξία των εισιτηρίων τους και τυχόν καταστροφή κινητών πραγμάτων τους, όπως αναφέρει σε ανακοίνωση που εξέδωσε η εταιρεία για το συμβάν.

Συγκεκριμένα στην ανακοίνωση αναφέρονται τα εξής:

«Την 31-12-2023, τα ξημερώματα, σημειώθηκε ανάφλεξη σε κινητήρα υπεραστικού λεωφορείου τύπου IRIZAR, που εκτελούσε το δρομολόγιο ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, με 16 επιβάτες. Το συμβάν έλαβε χώρα στην Ε. Ο. στο ύψος του Αλμυρού Βόλου. Όλοι οι επιβάτες είναι καλά στην υγεία τους, δεν υπήρξε κανένας κίνδυνος για τη ζωή τους, κανένας τραυματισμός. Επερχόμενο λεωφορείο, παρέλαβε άμεσα όλους τους επιβάτες, που έφτασαν στον προορισμό τους με απόλυτη ασφάλεια. Οι επιβάτες θα αποζημιωθούν πλήρως για την αξία των εισιτηρίων τους και τυχόν καταστροφή κινητών πραγμάτων τους. Οι λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν μετά από συνεδρίαση του Δ. Σ. της εταιρείας, την Τετάρτη 3-1-2024 και θα ενημερωθούν ατομικά, από τη Γραμματεία. Απολογούμαστε για το συμβάν».

Από το συμβάν δεν σημειώθηκε κάποιος τραυματισμός.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

