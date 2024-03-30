Εκπρόσωποι από 100 επιχειρήσεις του κλάδου της φιλοξενίας θα βρίσκονται σήμερα, 30/3, στην «Ημέρα Καριέρας στον Τουρισμό» της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, από τις 10:00 έως τις 18:00, αναζητώντας εργαζόμενους για πάνω από 3.000 θέσεις εργασίας.

Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο διοικητής της ΔΥΠΑ, Σπύρος Πρωτοψάλτης, δηλώνει ότι στις επιχειρήσεις, που συμμετέχουν και οι οποίες δραστηριοποιούνται σε όλη την Ελλάδα, περιλαμβάνονται ξενοδοχειακές μονάδες, ταξιδιωτικά γραφεία, επιχειρήσεις ενοικίασης αυτοκινήτων, επιχειρήσεις εστίασης, επιχειρήσεις εξυπηρέτησης αεροδρομίων και άλλες.

Όπως επισημαίνει, είναι όλες εγνωσμένου κύρους και είναι τιμή που εμπιστεύονται για άλλη μία φορά τη ΔΥΠΑ, προκειμένου να βοηθηθούν στην προσπάθειά τους να βρουν το κατάλληλο προσωπικό για τις ανάγκες τους.

Οι ειδικότητες, που αναζητούν, αφορούν προσωπικό όλων των επιπέδων εξειδίκευσης και συγκεκριμένα: υπαλλήλους έκδοσης αεροπορικών εισιτηρίων και κράτησης ξενοδοχείων, υπαλλήλους γραμματειακής υποστήριξης, υπαλλήλους εξυπηρέτησης επιβατών και αεροσκαφών, λογιστές και βοηθούς λογιστών, υπαλλήλους υποδοχής, chef και προσωπικό κουζίνας, υπαλλήλους σέρβις, επαγγέλματα στον χώρο της ομορφιάς και της ευεξίας, ναυαγοσώστες, προσωπικό καθαριότητας, υδραυλικούς, υπαλλήλους υπηρεσίας πληροφοριών αερολιμένα, οδηγούς, αποθηκάριους, συμβούλους πωλήσεων, υπαλλήλους εξυπηρέτησης πελατών, τεχνίτες αμαξωμάτων, βαφείς, ηλεκτρολόγους, μηχανικούς αυτοκινήτων κ.ά..

Πού οφείλεται η δυσκολία εύρεσης προσωπικού

Σε ερώτηση σχετικά με τη δυσκολία των τουριστικών επιχειρήσεων να βρουν προσωπικό και αν μπορούν οι θεματικές «Ημέρες Καριέρας» της ΔΥΠΑ να τις βοηθήσουν να βρουν το προσωπικό, που χρειάζονται, ο κ. Πρωτοψάλτης διαπιστώνει ότι, τα τελευταία χρόνια, παρατηρείται αυτή ακριβώς η αντίφαση. «Οι επιχειρήσεις τουρισμού, ενώ προσφέρουν πολλές θέσεις εργασίας διαφόρων ειδικοτήτων, δεν μπορούν να βρουν εύκολα το προσωπικό που επιθυμούν και το οποίο θα μπορεί να ανταποκριθεί με επάρκεια στις ανάγκες τους».

Σύμφωνα με τον διοικητή της ΔΥΠΑ, «τα αίτια αυτού του ελλείμματος εδράζονται είτε στο λεγόμενο brain drain, καθώς πολλοί εν δυνάμει εργαζόμενοι στον τομέα του τουρισμού έφυγαν από τη χώρα μας στα προηγούμενα χρόνια της κρίσης είτε στην αναντιστοιχία δεξιοτήτων (skills mismatch), δηλαδή οι άνεργοι δεν έχουν τις δεξιότητες που αναζητούν οι επιχειρήσεις είτε στο ότι πολλοί δεν ελκύονται ιδιαίτερα από την εποχική εργασία και την εργασία στον κλάδο του τουρισμού και εστιάζουν στην αναζήτηση μίας μόνιμης απασχόλησης σε άλλο κλάδο».

«Στη ΔΥΠΑ, όπως έχω επαναλάβει αρκετές φορές, αφουγκραζόμαστε τις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς και προσπαθούμε να εναρμονίσουμε τις δράσεις μας ανάλογα με τις επιταγές της εποχής.

Στον τομέα του τουρισμού τα μηνύματα που λαμβάνουμε είναι ότι υπάρχει μεγάλη ανάγκη για προσωπικό και σε αυτή την ανάγκη "απαντάμε" με καινοτόμες δράσεις, που μπορούν να έχουν ορατά και μετρήσιμα αποτελέσματα.

Προς αυτή την κατεύθυνση, είναι και οι «Ημέρες Καριέρας» στον Τουρισμό που διοργανώνουμε σήμερα στο ΣΕΦ, όπου εκπρόσωποι από 100 επιχειρήσεις του κλάδου της φιλοξενίας αναζητούν εργαζόμενους για πάνω από 3.000 θέσεις εργασίας.

Πιστεύουμε πως αυτός ο νέος τρόπος της άφιλτρης διασύνδεσης των εργαζομένων με τις επιχειρήσεις είναι αποδεδειγμένα αποδοτικός. Επί της ουσίας, στηρίζουμε τον τουριστικό κλάδο με νέα εργαλεία, που μόνο στόχο έχουν να αμβλύνουν το πρόβλημα πιο ουσιαστικά και πιο στοχευμένα» σχολιάζει ο κ. Πρωτοψάλτης.

Μεγάλη ανταπόκριση

Αναφορικά με την αποτελεσματικότητα τέτοιων δράσεων, ο διοικητής της ΔΥΠΑ σημειώνει ότι οι «Ημέρες Καριέρας» που διοργανώνονται σήμερα, 30/3, στο ΣΕΦ για τον τουρισμό είναι οι δεύτερες στη σειρά, μετά την πρώτη εκδήλωση που διοργανώθηκε έναν χρόνο πριν στην Helexpo και η οποία ήταν εστιασμένη στον τουρισμό και την εστίαση, ενώ μεσολάβησε και η η διαδικτυακή ευρωπαϊκή «Ημέρα Καριέρας» Τουρισμού, Work in Greece-Fiλoξeniα, που διοργανώθηκε πρόσφατα.

Όπως τονίζει, σε αυτό το διήμερο της πρώτης διοργάνωσης πέρσι τον Μάρτιο η ανταπόκριση των πολιτών ήταν εντυπωσιακή. Η προσέλευση άγγιξε τις 2.000, ενώ ο αριθμός των επιβεβαιωμένων προσλήψεων ξεπέρασε τις 300.

«Δεν αρκεί προφανώς. Ωστόσο, οι συγκεκριμένες δράσεις είναι μία πυξίδα για το πού και πώς πρέπει να κινηθούμε.

Στο άμεσο μέλλον, έρχεται και μία νέα πλατφόρμα σύζευξης, που πιστεύω ότι θα συμβάλει σημαντικά στην εύρεση εργασίας για όσους ψάχνουν δουλειά και στην εύρεση εργαζομένων για τις επιχειρήσεις που αναζητούν προσωπικό» υπογραμμίζει ο κ. Πρωτοψάλτης.

Και προσθέτει ότι η διαδικτυακή ευρωπαϊκή «Ημέρα Καριέρας» Τουρισμού Work in Greece-Fiλoξeniα, που διοργανώθηκε για πρώτη φορά τον προηγούμενο Φεβρουάριο, μέσω του Εθνικού Γραφείου Συντονισμού EURES, είχε επίσης μεγάλη ανταπόκριση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΔΥΠΑ, στην εκδήλωση συμμετείχαν περισσότερες από 200 επιχειρήσεις, με πάνω από 1.300 θέσεις εργασίας και στόχο είχε να φέρει κοντά Έλληνες και Ευρωπαίους πολίτες που αναζητούν εργασία με τις επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στον τουρισμό, τη φιλοξενία και την εστίαση και ψάχνουν κατάλληλο προσωπικό για θέσεις εργασίας σε όλη την Ελλάδα.

Η συμμετοχή ξεπέρασε τους 1.000 ενδιαφερόμενους από διαφορετικές χώρες της Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας.

«Σχεδιάσαμε τη νέα αυτή καινοτόμο δράση σύζευξης προσφοράς και ζήτησης εργασίας με συγκεκριμένα και στοχευμένα χαρακτηριστικά και θα την επαναλάβουμε πολύ σύντομα μέσα στις επόμενες εβδομάδες» προανήγγειλε ο διοικητής της ΔΥΠΑ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

