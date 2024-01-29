Λογαριασμός
Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθηνών - Λαμίας λόγω της κακοκαιρίας «Avgi»

Για λόγους ασφαλείας και αποφυγής πρόκλησης κυκλοφοριακών προβλημάτων λόγω της κακοκαιρίας

Αστυνομία

Σε προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Εθνική Οδό Αθηνών-Λαμίας για λόγους ασφαλείας και αποφυγής πρόκλησης κυκλοφοριακών προβλημάτων λόγω της κακοκαιρίας, προχώρησε η αστυνομία.

   Ειδικότερα, από τις 18:00 και έως την ολοκλήρωση των εργασιών εγκατάστασης οδικής σήμανσης διεκόπη προσωρινά η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στην αριστερή λωρίδα της Ν.Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας ως εξής:

   * Από το 18ο χλμ έως το 20ο χλμ, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λαμία.

   * Από το 57ο χλμ έως το 55,5ο χλμ, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα.

   Παράλληλα υπενθυμίζεται, ότι με απόφαση του διευθυντή Τροχαίας Αττικής, από τις 22:00 σήμερα, τα αυτοκίνητα όλων των κατηγοριών οφείλουν να είναι εφοδιασμένα με αντιολισθητικές αλυσίδες ή άλλα ανάλογα αντιολισθητικά μέσα, εφόσον τα οχήματα αυτά δεν φέρουν ειδικά ελαστικά κατά την κυκλοφορία τους στο σύνολο του οδικού δικτύου του Ν. Αττικής. 

Πηγή: skai.gr

TAGS: Αθηνών-Λαμίας Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις
