Σε αυξημένη ετοιμότητα θα βρίσκεται μέχρι μεθαύριο Τετάρτη, το Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων (Κ.Υ.Α.Δ.Α.).

Το Κέντρο Ημέρας (κτίριο επί της οδού Αχαρνών 3) λειτουργεί από τις 8 το πρωί μέχρι τις 12 το βράδυ προσφέροντας ρούχα, υπηρεσίες ατομικής υγιεινής και σίτιση, ενώ το Υπνωτήριο (κτίριο επί της οδού Αχαρνών 3) λειτουργεί όλο το εικοσιτετράωρο και φιλοξενεί άστεγους, που έχουν βρει εκεί καταφύγιο, λόγω του ψύχους.



Παράλληλα, οι ομάδες του street work του Κ.Υ.Α.Δ.Α. με ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς και νοσηλευτές, επιχειρούν από τις 8.00 το πρωί μέχρι τις 2.00 τα ξημερώματα σε όλη την Αθήνα, μοιράζοντας τροφή, ζεστό τσάι, κουβέρτες, γάντια και ισοθερμικά ρούχα.



Να σημειωθεί ότι όποιος πολίτης επιθυμεί να αναφέρει σημεία με αστέγους, που χρειάζονται υποστήριξη, μπορεί να καλεί στον τετραψήφιο αριθμό επικοινωνίας του Δήμου Αθηναίων 1595 (χρέωση ανάλογα με τον πάροχο) ή στο 210-5287800 (τηλέφωνο επικοινωνίας Πολιτικής Προστασίας Δήμου Αθηναίων).



Για την αντιμετώπιση των ακραίων συνθηκών ψύχους, σας ενημερώνουμε ότι θα συνεχίσει να λειτουργεί ως θερμαινόμενος χώρος για την προστασία των πολιτών από τις χαμηλές θερμοκρασίες η Λέσχη Φιλίας Αγίου Ελευθερίου Αχαρνών 372, 2102012334, και θα λειτουργήσει από σήμερα 29.01.24 και ώρα 19:00 η Λέσχη Φιλίας Βοτανικού Κοζάνης 4 2103423716.



