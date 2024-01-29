Από 1/2 το link στην ιστοσελίδα της ΣΤΑΣΥ για την ενημέρωση προσβασιμότητας των ΑμεΑ

Από την 1η Φεβρουαρίου, στο πλαίσιο της ιστοσελίδας της ΣΤΑΣΥ, πρόκειται να ενεργοποιηθεί link, το οποίο θα δίνει σε άτομα με αναπηρίες πληροφορίες αν δεν λειτουργεί κάτι που σχετίζεται με την πρόσβασή τους σε κάποιο σταθμό των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς, όπως ανακοίνωσε η υφυπουργός Μεταφορών και Υποδομών, Χριστίνα Αλεξοπούλου.

Για παράδειγμα, οι επιβάτες με αναπηρίες, χρησιμοποιώντας το συγκεκριμένο link, θα μπορούν να πληροφορηθούν αν έχει χαλάσει κάποιος ανελκυστήρας και σε πόση ώρα θα αποκατασταθεί η βλάβη κι έτσι θα ξέρουν εγκαίρως αν ο σταθμός που θα χρησιμοποιήσουν είναι πλήρως προσβάσιμος.

Κατά την ενημέρωση της Υποεπιτροπής της Βουλής για θέματα των Ατόμων με Αναπηρία, η κα Αλεξοπούλου ενημέρωσε ότι η δράση αυτή υλοποιείται στο πλαίσιο του συνολικού προγράμματος «Προσβασιμότητα στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς» του υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών και τόνισε πως με πρέπει να διανυθεί αρκετός δρόμος ακόμα, ώστε τα 'Ατομα με Αναπηρία να μπορούν να απολαμβάνουν μετακινήσεις με ασφάλεια, χωρίς εμπόδια, όπως αρμόζει ως ισότιμοι συμπολίτες μας η αλλαγή αυτή, ωστόσο έχει ξεκινήσει.

Για παράδειγμα, ανέφερε ότι τα πρώτα 250 ηλεκτρικά λεωφορεία αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, τα οποία θα κυκλοφορούν στους δρόμους της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης τον Απρίλιο ή τον Μάιο του 2024 διαθέτουν όλες τις απαραίτητες υποδομές ώστε να επιβιβαστούν 'Ατομα με Αναπηρία και με μειωμένη κινητικότητα.

Επιπλέον, τόνισε ότι μέχρι το 2026 θα κυκλοφορούν 1.300 καινούργια ηλεκτρικά λεωφορεία, οπότε ο στόλος του ΟΑΣΑ και του ΟΑΣΘ στη Θεσσαλονίκη θα έχει σε ένα μεγάλο βαθμό ανανεωθεί και ουσιαστικά θα υπάρχει πλήρης προσβασιμότητα. Η αρμόδια υφυπουργός υπενθύμισε εξάλλου ότι με τον Νέο Κανονισμό για τα δικαιώματα των επιβατών, αυξάνονται τα διοικητικά πρόστιμα και οι αποζημιώσεις από 150 ευρώ μέχρι 3.000 ευρώ για την ανεμπόδιστη μεταφορά Ατόμων με Αναπηρίες τόσο από ιδιωτικές εταιρείες μεταφορών όσο και από δημόσιους φορείς συγκοινωνιών. Διευκρίνισε ότι στόχος των αυξήσεων αυτών των προστίμων και των αποζημιώσεων δεν είναι για να μαζεύει χρήματα το δημόσιο ταμείο, αλλά για να διαμορφωθεί μία ασπίδα προστασίας απέναντι σε ανάρμοστες συμπεριφορές και διακρίσεις απένανστι στους συμπολίτες μας με αναπηρίες.

Στην ίδια αυτή Υπουργική Απόφαση - όπως ενημέρωσε η κα Αλεξοπούλου - αναφέρεται η υποχρέωση όλων των αρμοδίων φορέων ιδιωτικών και δημοσίων να μεριμνούν για τη συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού τους αναφορικά με την εξειδικευμένη παροχή βοήθειας, την αρμόζουσα συμπεριφορά και βέβαια την αναγκαία μέριμνα προς τα ΑμεΑ. Σε ότι αφορά στη διευκόλυνση της κινητικότητας τους στις αστικές συγκοινωνίες βρίσκεται ήδη σε στάδιο υλοποίησης εφαρμογή που θα επιτρέπει στα 'Ατομα με Αναπηρίες να κλείνουν μέσω της ιστοσελίδας της ΟΣΥ ραντεβού για τις μετακινήσεις τους με την εξυπηρέτησή τους να γίνεται στην αρχή από τρία ειδικά πιλοτικά λεωφορεία. Ταυτόχρονα, είπε η αρμόδια υφυπουργός, αξιοποιούνται στο έπακρο οι υπάρχουσες δυνατότητες του στόλου: Περίπου 1.100 λεωφορεία διαθέτουν ήδη χειροκίνητες ή ηλεκτροκίνητες ράμπες για την εξυπηρέτηση των συμπολιτών μας με κινητικά προβλήματα. Αντίστοιχη πρόβλεψη έχει γίνει και για τα οχήματα των ΚΤΕΛ που εκτελούν δρομολόγια στις περί αστικές γραμμές του συγκοινωνιακού δικτύου. Παράλληλα ο ΟΑΣΑ, έχει ανασχεδιάσει την κεντρική ιστοσελίδα του ώστε να είναι προσβάσιμη σε τυφλούς, ενώ η εφαρμογή τηλεματικής θα παρέχει ενημέρωση των επιβατών για τη διαθεσιμότητα των προσβάσιμων σε ΑμεΑ λεωφορείων ώστε να γνωρίζουν εάν το όχημα που θα προσεγγίσει στη στάση διαθέτει εξοπλισμό και εάν η θέση ΑμεΑ είναι κατειλημμένη. Σημείωσε ακόμη, ότι ήδη λειτουργούν 400 ειδικές πλατφόρμες σε στάσεις λεωφορείων και τρόλεϊ.

Τέλος, η κα Αλεξοπούλου, υπογράμμισε ότι στη Θεσσαλονίκη (με τη σύναψη και υλοποίηση σχετικής σύμβασης μεταξύ ΟΣΕΘ και ΚΤΕΛ) εξασφαλίζεται η τήρηση των συμφωνηθέντων μέτρων για την ενίσχυση της προσβασιμότητας σε λεωφορεία χωρίς προβλήματα. Υπογράμμισε δε ότι "στη Θεσσαλονίκη το θέμα με τις ράμπες είναι 100% λυμένο., επειδή δεν υπάρχουν ηλεκτροκίνητες εκεί δεν υπάρχει κανένα θέμα προσβασιμότητας με την δικαιολογία ή το πρόβλημα πολλές φορές γιατί είναι τεχνικό, τα λεωφορεία είναι 100% προσβάσιμα όσον αφορά στις ράμπες τους".

"Γνωρίζουμε, ότι ο δρόμος είναι μακρύς. Η δουλειά μας είναι πολύ και στα μεγάλα αλλά και στα μικρά, ώστε τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς να γίνουν πλήρως προσβάσιμα. Πρόκειται, όμως, για μία επιδίωξη που είναι και σταθερή και πολυμέτωπη και η οποία από τη μία πλευρά, απαιτεί την εγρήγορση της Πολιτείας, προϋποθέτει όμως και την κινητοποίηση ολόκληρης της κοινωνίας" κατέληξε η αρμόδια υφυπουργός.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

