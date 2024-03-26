Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Εγνατία Οδό και Ημαθία

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε τμήμα της Εγνατίας Οδού στην Ημαθία, λόγω διέλευσης συρμού υπερμεγεθών φορτηγών μεταφοράς υπέρβαρων και ογκωδών φορτίων (τμήματα ανεμογεννήτριας) ανακοίνωσε η Διεύθυνση Αστυνομίας Ημαθίας.

Συγκεκριμένα, αύριο Τετάρτη 27 Μαρτίου 2024, τη Δευτέρα 1 Απριλίου 2024 και την Παρασκευή 5 Απριλίου 2024, θα διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων από τον ανισόπεδο κόμβο Βέροιας έως τον ανισόπεδο κόμβο Πολυμύλου, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Κοζάνη, κατά τις ώρες διέλευσης του συρμού, που υπολογίζεται περίπου τις ώρες από 06.30 έως 07.40.

Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται μέσω της νέας περιφερειακής οδού Βέροιας - Νάουσας, στη συνέχεια τα οχήματα θα εισέρχονται στην επαρχιακή οδό Βέροιας - Έδεσσας - Δρεπάνου και τέλος θα εισέρχονται στην Εγνατία Οδό από τον ανισόπεδο κόμβο Κοίλων Κοζάνης.

Επιπλέον, κατά τη διέλευση του ανωτέρω συρμού, στο τμήμα της Εγνατίας Οδού από τον ανισόπεδο κόμβο Κλειδίου έως τον ανισόπεδο κόμβο Βέροιας, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από τη μία (αριστερή) λωρίδα κυκλοφορίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

