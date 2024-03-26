Καβάλα: Άντρας ανασύρθηκε νεκρός από αυτοκίνητο που έπεσε στο λιμάνι Ελευθερών

Νεκρός ανασύρθηκε άντρας από αυτοκίνητο, το οποίο είχε πέσει στο λιμάνι των Ελευθερών στην Καβάλα.

Σύμφωνα με πληροφορίες το ΙΧ έπεσε, κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες- στη θάλασσα νωρίς το πρωί της Τρίτης (26/3).

Λίγο αργότερα το Λιμενικό Σώμα προχώρησε σε επιχείρηση διάσωσης, κατά την οποία διαπιστώθηκε ο θάνατος του άντρα που βρισκόταν μέσα στο όχημα.

