Καβάλα: Άντρας ανασύρθηκε νεκρός από αυτοκίνητο που έπεσε στο λιμάνι Ελευθερών

Καβάλα: Άντρας ανασύρθηκε νεκρός από αυτοκίνητο που έπεσε στο λιμάνι των Ελευθερών

Σύμφωνα με πληροφορίες το ΙΧ έπεσε, κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες- στη θάλασσα 

Νεκρός ανασύρθηκε άντρας από αυτοκίνητο, το οποίο είχε πέσει στο λιμάνι των Ελευθερών στην Καβάλα.

Σύμφωνα με πληροφορίες το ΙΧ έπεσε, κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες- στη θάλασσα νωρίς το πρωί της Τρίτης (26/3).

Λίγο αργότερα το Λιμενικό Σώμα προχώρησε σε επιχείρηση διάσωσης, κατά την οποία διαπιστώθηκε ο θάνατος του άντρα που βρισκόταν μέσα στο όχημα.

