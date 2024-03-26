Συμμορία νεαρών στις Σέρρες χτύπησε δύο 15χρονους – Μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο

Νέα περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε αυτή τη φορά στις Σέρρες και συγκεκριμένα στη Νιγρίτα.

Πιο αναλυτικά, το βράδυ της Δευτέρας, λίγο πριν τις 21:00, έξι νεαροί έφτασαν με όχημα στη Νιγρίτα όπου συνάντησαν δύο 15χρονους, με τους οποίους φέρεται να είχαν προσωπικές διαφορές. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι πέντε από τους έξι νεαρούς -πλην του οδηγού του οχήματος- επιτέθηκαν και χτύπησαν με χέρια και πόδια τους δύο 15χρονους.

Μεταξύ των έξι δραστών είναι δύο 15χρονοι, ένας 16χρονος, ένας 17χρονος και δύο 19χρονοι.

Οι δύο 15χρονοι που έπεσαν θύματα ξυλοδαρμού μεταφέρθηκαν αρχικά στο Κέντρο Υγείας Νιγρίτας και από εκεί στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών.

Η ΕΛ.ΑΣ. προχώρησε στη σύλληψη των έξι φερόμενων ως δραστών, οι οποίοι οδηγήθηκαν ενώπιον των αρμοδίων εισαγγελέων.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι διαφορές των νεαρών δεν αφορούσαν αθλητικές ομάδες.

