Στην φυλακή οδηγούνται οι τρεις γυναίκες που κατηγορούνται για τη δολοφονία της 23χρονης Φαίης Μπακογιώργου στις 8 Οκτωβρίου 2021 στην Κυψέλη, μετά τις απολογίες τους, για βαρύτατες κατηγορίες.

Η μητέρα, η αδελφή και η σπιτονοικοκυρά του σπιτιού που έμεναν, έδωσαν τις δικές τους εξηγήσεις ενώπιον της 15ης τακτικής ανακρίτριας, για όσα τους καταλογίζονται για την βάναυση μεταχείριση της Φαίης, τους άγριους ξυλοδαρμούς, την εξώθηση της στην πορνεία, την διακοπή κύησης και τελικά την δολοφονία της 23χρονης.

Μετά από μακρά απολογητική διαδικασία, ανακρίτρια και εισαγγελέας έδειξαν τον δρόμο της φυλακής στις τρεις κατηγορούμενες για την αποτρόπαια υπόθεση που εξιχνιάστηκε σχεδόν ένα χρόνο μετά από την ημέρα που η Φαίης είχε βρεθεί τυλιγμένη σε μία κουβέρτα, λίγα μέτρα μακριά από το σπίτι της στην Κυψέλη. Ο θάνατος είχε αποδοθεί σε παθολογικά αίτια.

Η μήνυση του πατέρα της 23χρονης ήταν αυτή που έδωσε έναυσμα για την ποινική έρευνα στην υπόθεση, η οποία οδήγησε, στις αρχές του Σεπτεμβρίου, στην άσκηση ποινικής δίωξης κατά των τριών γυναικών.

Η δικογραφία, στην οποία αποδίδεται κεντρικός ρόλος στην σπιτονοικοκυρά, περιλαμβάνει βαρύτατα αδικήματα, με βασικό την ανθρωποκτονία από πρόθεση δια ενέργειας και με παράλειψη, που βαρύνει και τις τρεις γυναίκες. Επίσης περιλαμβάνει εμπορία ανθρώπων κατ' επάγγελμα, που βαρύνει την σπιτονοικοκυρά και συνέργεια σε αυτήν που αφορά την αδελφή της Φαίης. Η σπιτονοικοκυρά βαρύνεται επιπλέον με κατηγορίες για διακοπή κύησης σε βαθμό κακουργήματος, επικίνδυνη σωματική βλάβη αδύναμου ατόμου και απλή σωματική βλάβη κατά συρροή.

Μετά την άσκηση της ποινικής δίωξης, οι δικαστικές αρχές εξέδωσαν εντάλματα σύλληψης για τις τρεις κατηγορούμενες καθώς κρίθηκαν ύποπτες διάπραξης νέων αδικημάτων. Κατά τις δικαστικές αρχές, οι κατηγορούμενες έχουν επιδείξει «εξαιρετική βιαιότητα» .

Να σημειωθεί ότι η Εισαγγελία διενεργεί ξεχωριστή έρευνα, με δεύτερη δικογραφία που έχει σχηματιστεί όσον αφορά τον θάνατο ηλικιωμένης που φέρεται να φρόντιζε η σπιτονοικοκυρά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

