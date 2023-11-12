«Αυτό που ήξερα είναι ότι το παιδί μου δεν πέθανε. Ήμουν απόλυτος και σίγουρος γιατί το παιδί μου δεν έπασχε από καμία ασθένεια, ήταν αρτιμελής. Δεν το πίστεψα λεπτό», ανέφερε στον ΣΚΑΪ και την εκπομπή «Δεκατιανοί» με τους Γιάννη Πιτταρά και Γιώργο Γρηγοριάδη ο κ. Νίκος Μπακογιώργος, ο πατέρας της 23χρονης Φαίης Μπακογιώργου, η οποία είχε βρεθεί τυλιγμένη σε κουβέρτα στις 8-10-2021, στην οδό Τύχης στα Πατήσια, αφού για αρκετό καιρό είχαν χαθεί τα ίχνη της.

Ο κ. Μπακογιώργος, τόνισε, επίσης, ότι «ζήτησα πολλές φορές τη βοήθεια της Αστυνομίας, οι πόρτες ήταν κλειστές. Μας έλεγαν ότι η έρευνα συνεχίζεται».

«Από το Πάσχα του 22 που ήταν η τελευταία που την είδα, δεν ξανάρθε. Έχω εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη. Το μόνο που θέλω είναι η αμείλικτη τιμωρία τους«, πρόσθεσε ο πατέρας της άτυχης κοπέλας.

