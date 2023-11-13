Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω εκτέλεσης εργασιών στο πλαίσιο κατασκευής της γραμμής 4 του μετρό θα εφαρμοστούν από 16-11-2023 έως 15-01-2024, καθ' όλη τη διάρκεια του 24ώρου, στην Αθήνα.

Αναλυτικά οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:

ΦΑΣΗ 1

-Τον σταδιακό περιορισμό του πλάτους του οδοστρώματος της Λ. Βασ Κωνσταντίνου ελάχιστου πλάτους 7,50 μ. περίπου, από την συμβολή της με την οδό Σπ. Μερκούρη και για μήκος 40,00 μ. περίπου, με κατάληψη της δεξιάς πλευράς του οδοστρώματος κατά την φορά κίνησης των οχημάτων στο ρεύμα κυκλοφορίας προς την οδό Σπ. Μερκούρη.

-Τον σταδιακό περιορισμό του πλάτους του οδοστρώματος της οδού Σπ. Μερκούρη ελάχιστου πλάτους 5,50 μ. περίπου. από την συμβολή της με την Λ. Βασ Κωνσταντίνου και για μήκος 25,00 μ. περίπου, με κατάληψη της δεξιάς πλευράς του οδοστρώματος κατά την φορά κίνησης των οχημάτων στο ρεύμα κυκλοφορίας προς την οδό Ναϊάδων.

-Τον σταδιακό περιορισμό του πλάτους του οδοστρώματος της οδού Ναϊάδων, ελάχιστου πλάτους 3,50 μ. περίπου, από την συμβολή της με την οδό Αντήνορος και για μήκος 60,00 μ. περίπου, με κατάληψη της πλευράς του οδοστρώματος που εφάπτεται στο πάρκο.

-Τον σταδιακό περιορισμό του πλάτους του οδοστρώματος της οδού Αντήνορος, ελάχιστου πλάτους 5,00 μ. περίπου, και για μήκος 40,00 μ. περίπου, πριν και 10,00 μ. περίπου, μετά την συμβολή της με την οδό Ναϊάδων, με κατάληψη της δεξιάς πλευράς του οδοστρώματος κατά την φορά κίνησης των οχημάτων.

-Τον ολικό αποκλεισμό της οδού Ναϊάδων από την συμβολή της με την οδό Σπ. Μερκούρη και για μήκος 60,00 μ. περίπου.

-Τον χαρακτηρισμό ως αδιεξόδου της οδού Ναϊάδων από την συμβολή της με την οδό Αντήνορος και έως την εργοταξιακή κατάληψη.

-Τον καθορισμό του ανώτατου ορίου ταχύτητας στα 40 χλμ/ώρα για τα οχήματα που κινούνται στην Λ. Βασ. Κωνσταντίνου και στο τμήμα αυτής που καθορίζεται από τα 100,00 μ. πριν και έως την έναρξη της εργοταξιακής κατάληψης.

-Τον καθορισμό του ανώτατου ορίου ταχύτητας στα 30 χλμ/ώρα για τα οχήματα που κινούνται στην περιοχή των έργων στο τμήμα που καθορίζεται από την έναρξη της εργοταξιακής κατάληψης και έως το πέρας αυτής.

-Την απαγόρευση του προσπεράσματος για τα οχήματα που κινούνται στην περιοχή των έργων στο τμήμα που καθορίζεται από την έναρξη της εργοταξιακής κατάληψης και έως το πέρας αυτής.

-Την απαγόρευση της στάσης και της στάθμευσης των οχημάτων επί της δεξιάς πλευράς του οδοστρώματος της Λ. Βασ. Κωνσταντίνου στο ρεύμα κυκλοφορίας προς την οδό Σπ. Μερκούρη, επί της δεξιάς πλευράς του οδοστρώματος της οδού Σπ. Μερκούρη στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Ναϊάδων και επί της δύο πλευρές του οδοστρώματος στην οδό Αντήνορος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

