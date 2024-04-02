Προφυλακιστέος ο υπαίτιος για τη φωτιά στον Υμηττό- Τι είπε ο Κικίλιας

Προφυλακιστέος κρίθηκε σήμερα ο αλλοδαπός που συνελήφθη ως υπαίτιος για τη δασική πυρκαγιά στον Υμηττό, μετά την απολογία του στην Α΄ ανακρίτρια και οδηγήθηκε στις φυλακές Κορυδαλλού, σύμφωνα με ανακοίνωση του Πυροσβεστικού Σώματος. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, «ο συγκεκριμένος αλλοδαπός είχε συλληφθεί στις 30 Μαρτίου 2024, ως υπαίτιος πρόκλησης πυρκαγιάς από πρόθεση σε δασική έκταση στον Υμηττό, άνωθεν της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Κουταλά Αττικής, από Αξιωματικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ), του Πυροσβεστικού Σώματος και είχε οδηγηθεί ενώπιον του αρμόδιου Εισαγγελέα».

«Τέτοιες ενέργειες δεν πρέπει να γίνουν και δεν θα γίνουν ανεκτές», ανέφερε μεταξύ άλλων, σε δήλωσή του ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Βασίλης Κικίλιας.

Συγκεκριμένα, ο κ. Κικίλιας δήλωσε:

«Με αφορμή την δικαστική απόφαση για προφυλάκιση του αλλοδαπού, ο οποίος συνελήφθη στις 30 Μαρτίου ως υπαίτιος για τη δασική πυρκαγιά στον Υμηττό, τονίζουμε ότι οι από πρόθεση αλλά και οι εξ αμέλειας εμπρησμοί, συνιστούν τον υπ' αριθμόν 1 κίνδυνο για την ασφάλεια των πολιτών και των περιουσιών τους, όπως και για τον φυσικό πλούτο της χώρας μας. Τέτοιες ενέργειες δεν πρέπει να γίνουν, και δεν θα γίνουν ανεκτές».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.