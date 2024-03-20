Πρόεδρος φαρμακαποθηκών στον ΣΚΑΪ για τις ελλείψεις στα φάρμακα: Η Ελλάδα βρίσκεται στην καλύτερη θέση της ΕΕ

Η Ελλάδα βρίσκεται στην καλύτερη θέση της ΕΕ σε ό,τι αφορά τις ελλείψεις φαρμάκων δήλωσε ο πρόεδρος των φαρμακαποθηκών, Θόδωρος Σκυλακάκης στην εκπομπή «Σήμερα» του ΣΚΑΪ.

Ειδικότερα, ο κ. Σκυλακάκης ερωτηθείς σχετικά ανέφερε ότι «η Ελλάδα βρίσκεται στην καλύτερη θέση της ΕΕ, η χώρα μας έχει τις λιγότερες ελλείψεις. Υπάρχουν 9.000 κωδικοί με άδεια στη χώρα, έχουμε ελλείψεις παραγωγικής διαδικασίας. Έχουμε ελλείψεις στα αλλεργικά παιδικά σιρόπια διότι εκεί λείπει η δραστική που είναι η αμοξικιλίνη και λείπει παγκόσμια».

Αναφορικά με το πού εντοπίζεται το πρόβλημα, ο ίδιος εξήγησε ότι «πρόβλημα υπάρχει επίσης σε κάποιες νέας γενιάς αντιδιαβητικές θεραπείες όπου εκεί το πρόβλημα είναι ότι αυτά τα φάρμακα φτιάχτηκαν για τον διαβήτη και στην πορεία ανακαλύφθηκε ότι έχουν και άλλες ενδείξεις με αποτέλεσμα η παραγωγή της παραγωγού εταιρείας να μην μπορεί να καλύψει τη ζήτηση».

«Δεν μπορούμε να λέμε ότι έχουμε ελλείψεις και να πανικοβάλουμε τον κόσμο. Στην Ελλάδα έχουμε φάρμακα 30 έως 40 ετών που διακόπτεται σταδιακά η κυκλοφορία τους. Αυτή τη στιγμή έχουμε καταγραμμένες 100 με 120 ελλείψεις σε 9.000 κωδικούς και σε φάρμακα ευρέως διαδεδομένα δεν υπάρχουν» κατέληξε ο κ. Σκυλακάκης.



