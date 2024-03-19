Για περισσότερους από 2 μήνες, γυναίκα που πάσχει από διπολική διαταραχή δεν μπορεί να βρει το φάρμακό της, καταγγέλλει στον ΣΚΑΙ τηλεθεατής, που επιθυμεί ωστόσο να παραμείνει ανώνυμος.

Πρόκειται για το μοναδικό ψυχοθεραπευτικό φάρμακο στην ελληνική αγορά για αυτή την πάθηση, με δραστική ουσία το λίθιο, και παρά τις προσπάθειες του ίδιου και της γυναίκας του, δεν μπορούν να βρουν το σκεύασμα πουθενά.

Στην πράξη, ο ασθενής που παίρνει λίθιο και μετά σταματά την αγωγή, στην ουσία «απορυθμίζεται».

Τις μεγάλες ελλείψεις σε πολλά φάρμακα (πάνω από 100), επιβεβαίωσε μιλώντας στους «Αταίριαστους» ο Τάκης Φράγκος, ταμίας του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου.

Οι ελλείψεις αφορούν εξειδικευμένα φάρμακα που δεν μπορούν να υποκατασταθούν με άλλα όπως παιδικές αντιβιώσεις, εισπνεόμενα, φάρμακα για το ζάχαρο, το συκώτι, αντιπηκτικά και άλλα.

Όπως είπε, αυτό συμβαίνει λόγω των υπέρμετρων εξαγωγών, της μειωμένης εισαγωγής και προβλήματα στην εσωτερική παραγωγή.

Μάλιστα, ο κος Φράγκος χαρακτήρισε τις ελλείψεις «θέμα δημόσιας υγείας», ειδικά σε φάρμακα που είναι «αναντικατάστατα».

«Δεν υπάρχει ποιο δυσάρεστο πράγμα από το να λες σε μία μητέρα ότι δεν θα βρει το φάρμακο για το άρρωστο παιδί της» είπε χαρακτηριστικά.

Η λύση στο πρόβλημα σύμφωνα με τον ΠΦΣ είναι η απαγόρευση των εξαγωγών, τουλάχιστον στα φάρμακα εκείνα που αποδεδειγμένα βρίσκονται σε έλλειψη.

Πηγή: skai.gr

