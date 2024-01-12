Ολοκληρώθηκε η επιχείρηση της Πυροσβεστικής για την περισυλλογή ύποπτου φακέλου που εστάλη στην πρεσβεία της Ρωσίας στην Αθήνα, η οποία βρίσκεται επί της οδού Νικηφόρου Λύτρα στο Παλαιό Ψυχικό.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Πυροσβεστική, ο φάκελος εντοπίστηκε λίγο μετά τις 10.00 το πρωί από υπάλληλο της πρεσβείας, που του φάνηκε ύποπτος και δεν τον άνοιξε.

Στη συνέχεια εφαρμόστηκαν όλες οι απαραίτητες ενέργειες που προβλέπονται από το πρωτόκολλο, ολοκληρώθηκε η συσκευασία του φακέλου και παραδόθηκε στον ΕΟΔΥ για περαιτέρω έλεγχο.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν 15 πυροσβέστες με την ειδική ομάδα της 1ης ΕΜΑΚ και 5 οχήματα, ενώ παράλληλα στο σημείο μετέβη και κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών της ΕΛΑΣ.

