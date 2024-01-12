Nέος Αρχηγός ΓΕΕΘΑ ορίζεται ο αντιστράτηγος Δημήτρης Χούπης, έως τώρα διοικητής Ειδικού Πολέμου. Ο διάδοχος του Κωνσταντίνου Φλώρου στη θέση του αρχηγού ΓΕΕΘΑ ανακοινώθηκε στη σημερινή σύγκληση του ΚΥΣΕΑ.

Μετά τη σημερινή συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ υπό την προεδρία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη:

στη θέση του αρχηγού ΓΕΣ τοποθετείται ο αντιστράτηγος Γεώργιος Κωστίδης

στη θέση του αρχηγού ΓΕΝ ο μέχρι τώρα αρχηγός Στόλου Δημήτρης Κατάρας και

νέος αρχηγός ΓΕΑ ορίζεται ο Δημοσθένης Γρηγοριάδης, έως τώρα διοικητής Αεροπορικής Υποστήριξης.

Η ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου του πρωθυπουργού

«Υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη συνεδρίασε, σήμερα, το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας (ΚΥΣΕΑ) με αντικείμενο την επιλογή νέου Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ) και νέων Αρχηγών του Γενικού Επιτελείου Στρατού (ΓΕΣ), του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού (ΓΕΝ) και του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας (ΓΕΑ).



Ακολουθεί δήλωση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη:



Η τετραετής θητεία του Στρατηγού Κωνσταντίνου Φλώρου ως Αρχηγού του ΓΕΕΘΑ συνέπεσε με μια περίοδο μεγάλης γεωπολιτικής ρευστότητας και κρίσεων. Αλλά και με χρόνια σημαντικής αμυντικής και διπλωματικής αναβάθμισης της χώρας.



Η συμβολή του υπήρξε υπερπολύτιμη. Τόσο απέναντι σε προκλήσεις συμβατικής ή και υβριδικής μορφής, όσο και στον σχεδιασμό και την υλοποίηση του κυβερνητικού προγράμματος για την ποσοτική και ποιοτική ενίσχυση των Ενόπλων Δυνάμεων.



Ο Στρατηγός επέβλεψε την εφαρμογή του σχεδίου μας για τη θωράκιση της Εθνικής Άμυνας, ύστερα από χρόνια αδράνειας. Προώθησε τη διακλαδική συνεργασία. Τον ενισχυμένο ρόλο των Ειδικών Δυνάμεων. Και τη συνεργασία με τους συμμάχους μας.



Πρωτοστάτησε στη στρατηγική μας συμπόρευση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, με την Γαλλία, την Αίγυπτο, το Ισραήλ, τα ΗΑΕ και άλλες χώρες. Ενώ εργάστηκε μεθοδικά για την στρατιωτική αναβάθμιση της Ελλάδας στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ και της Ευρώπης



Τέλος έδωσε νέα διάσταση στην παράδοση της καθοριστικής συμβολής των Ενόπλων Δυνάμεων στην αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών και έκτακτων καταστάσεων. Ως αληθινός Αρχηγός, πάντοτε υπηρέτησε πρώτος το καθήκον προς την πατρίδα.



Στρατηγέ, σε ευχαριστούμε για μια τόσο παραγωγική θητεία, που βοήθησε να γίνει η Ελλάδα ακόμη πιο ισχυρή και περήφανη. Αυτά τα χρόνια είναι ένα ακόμη παράσημο στα πολλά που συνοδεύουν το στήθος σου δίπλα στο εθνόσημο που τίμησες».

Το βιογραφικό του νέου Αρχηγού ΓΕΕΘΑ στρατηγού Δημητρίου Χούπη

Όπως αναφέρεται σχετικά στην ιστοσελίδα του ΓΕΣ, ο στρατηγός Δημήτριος Χούπης γεννήθηκε το 1965 στα Νέα Κερδύλλια Σερρών. Εισήχθη το 1983 στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, από την οποία αποφοίτησε το 1987 με τον βαθμό του Ανθυπολοχαγού Διαβιβάσεων (ΔΒ). Ως τεταρτοετής Εύελπις (1986-1987) διετέλεσε Αρχηγός Αρχιλοχίας της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων.



Φοίτησε με άριστα σε όλες τις σχολές και τα σχολεία του όπλου του, επί διετία στη Σχολή Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών Αξιωματικών Διαβιβάσεων (ΣΤΗΑΔ -Ραδιοηλεκτρολόγος Α΄) καθώς και στη Σχολή Πολέμου, με διακεκριμένη φοίτηση. Εκπαιδεύτηκε σε Σχολεία Εξειδίκευσης του Όπλου και Ειδικών Δυνάμεων στην Ελλάδα και στα αντίστοιχα του ΝΑΤΟ-Γερμανία (Περιπόλων Μακράς Ακτίνας Δράσης, Επικοινωνιών-Κρυπτογραφίας, Σχεδίασης Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικού Πολέμου (ΗΠ), Διαχείρισης Ανθρώπινων Πόρων). Είναι εν ενεργεία αλεξιπτωτιστής ελευθέρας πτώσης. Το 2012 επελέγη και φοίτησε στη Σχολή Εθνικής Άμυνας του ΝΑΤΟ (ΝΑΤΟ Defence College) (SC-121).



Κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας του μέχρι και ανώτερος Αξιωματικός, υπηρέτησε σε Μονάδες Διαβιβάσεων, Ηλεκτρονικού Πολέμου, Ηλεκτρονικής Επιτήρησης και Ειδικών Δυνάμεων. Υπηρέτησε επί τριετία ως Ομαδάρχης του Ειδικού Τμήματος Αλεξιπτωτιστών (ΕΤΑ). Ως επιτελής, υπηρέτησε σε επιτελεία Σχηματισμών, Μειζόνων Σχηματισμών και στο ΓΕΣ. Ως Διοικητής, υπηρέτησε επί διετία στον Λόχο ΗΠ του Δ΄Σώματος Στρατού (Ξάνθη), Διοικητής στον Λόχο ΔΒ της ΕΛΔΥΚ, Διοικητής ΔΒ της II Μηχανοκινητης Μεραρχίας Πεζικού (Μ/Κ ΜΠ-Έδεσσα) και Διοικητής Μονάδας στο 472 Τάγμα Επιτήρησης-Πληροφοριών της ΑΣΔΕΝ (Μη Επανδρωμένα Αεροχήματα). Έχει υπηρετήσει επί τριετία στο Διεθνές Επιτελείο της Στρατιωτικής Αντιπροσωπείας της Ελλάδος στο ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες (2006-2009), ως Επιτελής Σχεδιασμού των Επικοινωνιών της Συμμαχίας στο Αφγανιστάν (ISAF) μετά την επιτυχή πιστοποίηση του ως Διαχειριστής Έργων ( Project Manager Practitioner) από το NATO, ως Επιτελάρχης της 80 ΑΔΤΕ (Κώς) (2013-2014), Τμηματάρχης Τρεχουσών Επιχειρήσεων (ΓΕΣ/Α1) του ΓΕΣ (2014-2015) και ως Διευθυντής στο Επιτελικό Γραφείο του Α' Υπαρχηγού ΓΕΣ (Επιχειρήσεις-Αμυντική Σχεδίαση-Εκπαίδευση) (2015-2016).



Ως Ανώτατος Αξιωματικός (Ταξίαρχος) προήχθη το έτος 2016, τοποθετήθηκε ως Διεθυντής της Διεθύνσεως Οπλιτών Θητείας του ΓΕΣ (2016-2017), Διοικητής Ταξιαρχίας της 80 Ανωτέρας Διοίκησης Ταγμάτων Εθνοφυλακής (ΑΔΤΕ-Κως) (2017-2018), Υποδιοικητής της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων (2018-2019) μέχρι και της προαγωγής του σε υποστράτηγο. Το έτος 2019 προήχθη σε υποστράτηγο και τοποθετήθηκε ως Διοικητής στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, το 2020 ως Διοικητής Μεραρχίας της 95 ΑΔΤΕ (Διαγοριδών) και το 2021 ως Διευθυντής Ε' Κλάδου (Στρατιωτικών Πληροφοριών - Ασφαλείας) του ΓΕΕΘΑ.



Την 9η Μαρτίου του 2022, προήχθη σε αντιστράτηγο και τοποθετήθηκε ως Διοικητής της Ανωτάτης Στρατιωτικής Διοίκησης Εσωτερικού & Νήσων (ΑΣΔΕΝ).



Τη 17η Ιανουαρίου του 2023, με απόφαση του ΚΥΣΕΑ, του ανατέθηκαν τα καθήκοντα του Διοικητή της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου.



Τιμήθηκε με όλα τα προβλεπόμενα παράσημα, μετάλλια και διαμνημονεύσεις καθώς και με τις πτέρυγες Αλεξιπτωτιστών πέντε χωρών του ΝΑΤΟ.



Είναι Διδάκτωρ με άριστα του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ του ΕΜΠ στα Συστήματα Μετάδοσης της πληροφορίας. Διαθέτει τίτλους μεταπτυχιακής εξειδίκευσης στα αντικείμενα «Στρατηγική και Διπλωματία», στον «Στρατηγικό Σχεδιασμό και Διαχείριση Κρίσεων» καθώς και είναι απόφοιτος της 7ης ΕΣ μεταπτυχιακού σεμιναρίου «δια βίου μάθησης» στο Ινστιτούτο Διαρκούς Επιμόρφωσης, υπό την αιγίδα του ΓΕΕΘΑ. Είναι τακτικό μέλος της Ακαδημίας Στρατηγικών Αναλύσεων, όπως επίσης έχει δημοσιεύσει πλήθος επιστημονικών εργασιών, άρθρων, μελετών και ανακοινώσεων σε διεθνή περιοδικά και συνέδρια σε αντικείμενα της διδακτορικής του διατριβής, κρυπτασφάλειας (χαοτική κρυπτογραφία-fractals), στρατηγικής κυβερνοπολέμου και ειδικά θέματα Μη Επανδρωμένων Συστημάτων.



Ομιλεί άριστα την Αγγλική και τη Γαλλική, σε επίπεδο εργασίας. Είναι παντρεμένος και έχει τρία παιδιά (μία θυγατέρα, Κλινική Διαιτολόγο και δύο γιούς, αξιωματικούς των Ειδικών Δυνάμεων).

Το βιογραφικό του νέου Αρχηγού ΓΕΣ, αντιστράτηγου Γεωργίου Κωστίδη

Όπως αναφέρεται στην ιστοσελίδα του ΓΕΣ, ο νέος Αρχηγός, αντιστράτηγος Γεώργιος Κωστίδης, γεννήθηκε το 1965 στην Καστοριά. Εισήχθη το 1983 στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων από την οποία αποφοίτησε το 1987 με τον βαθμό του Ανθυπολοχαγού των Τεθωρακισμένων.

Φοίτησε σε όλες τις σχολές και τα σχολεία του Όπλου του, στην Ανώτατη Σχολή Πολέμου του Στρατού Ξηράς (ΑΣΠ) και στη Σχολή Εθνικής Άμυνας (ΣΕΘΑ). Τιμήθηκε με όλα τα προβλεπόμενα παράσημα, μετάλλια και διαμνημονεύσεις. Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου στη Διεύθυνση Επιχειρησιακού Σχεδιασμού του Nottingham Trent University. Είναι γνώστης της αγγλικής γλώσσας.

Κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας του υπηρέτησε σε Μονάδες Τεθωρακισμένων και ως διοικητής υπηρέτησε στην 289 Ίλη Μέσων Αρμάτων (ΙΜΑ-Σαμοθράκη), στην 6η Επιλαρχία Μέσων Αρμάτων (ΕΜΑ-Βυρώνεια), στη 212 ΕΜΑ (Λαγός) και ως διοικητής ΝΑΤΟ Operational Mentor and Liaison Team (Αφγανιστάν).

Έχει υπηρετήσει ως Επιτελής στις Επιχειρήσεις ISAF-HQ στο Αφγανιστάν, Διευθυντής 3ου Επιτελικού Γραφείου (ΕΓ) στην 7η Μηχανοκίνητη (Μ/Κ) Ταξιαρχία, Επιτελής Eπιχειρήσεων South Eastern Europe Brigade (SEEBRIG), Τμηματάρχης J7 NRDC-GR, Διευθυντής Έδρας της Επιχειρησιακής Σχεδίασης στην Ανωτάτη Διακλαδική Σχολή Πολέμου (ΑΔΙΣΠΟ), Υποδιοικητής της 34 Μ/Κ Ταξιαρχίας καθώς και Διευθυντής της Διεύθυνσης Επιχειρήσεωων (ΔΕΠΙΧ) της 1ης Στρατιάς.

Ως Ανώτατος Αξιωματικός (Ταξίαρχος) προήχθη το 2017 και τοποθετήθηκε ως Διοικητής της ΕΛΔΥΚ/3/1 Δ.Ε.Μ.

Το 2019 προήχθη σε Υποστράτηγο και τοποθετήθηκε ως Διοικητής της Μεραρχίας Υποστήριξης (ΜΕΡΥΠ). Το Μάρτιο του 2020 τοποθετήθηκε Υποδιοικητής του Δ' Σώματος Στρατού.

Στις 9 Μαρτίου 2021 τοποθετήθηκε Διοικητής της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων.

Στις 8 Μαρτίου 2022 προήχθη στο βαθμό του Αντιστράτηγου και τοποθετήθηκε Διοικητής Ανωτάτης Στρατιωτικής Διοίκησης Στρατού (ΑΣΔΥΣ).

Είναι παντρεμένος και έχει δύο γιούς.

Το βιογραφικό του νέου αρχηγού ΓΕΝ αντιναυάρχου Δημητρίου-Ελευθερίου Κατάρα ΠΝ

Όπως αναφέρεται σχετικά στην ιστοσελίδα του ΓΕΝ, «ο αντιναύαρχος Δημήτριος-Ελευθέριος Κατάρας ΠΝ γεννήθηκε στο Βόλο Μαγνησίας το 1965 και εισήχθη στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων το 1983, από την οποία αποφοίτησε και ονομάσθηκε Μάχιμος Σημαιοφόρος το 1987.

Η επιχειρησιακή του εμπειρία περιλαμβάνει υπηρεσία σε Φρεγάτες (Φ/Γ) του Στόλου ως Αξιωματικός Αεράμυνας (ΑΕΡ), Αξιωματικός Κέντρου Επιχειρήσεων (ΚΕΠΙΧ), Αξιωματικός Συνεννόησης (Σν), Διευθυντής Επιχειρήσεων και Ύπαρχος, ενώ διετέλεσε Κυβερνήτης στη Κ/Φ ΔΟΞΑ και στη Φ/Γ ΣΑΛΑΜΙΣ.

Έχει υπηρετήσει ως Επιτελής Διοικητού 1ης Μοίρας Φρεγατών, ως Διευθυντής Επιχειρησιακής Αξιολογήσεως του Στόλου (ΑΣ/ΔΕΠΑ), ως Τμηματάρχης σε Διευθύνσεις Επικοινωνιών (ΓΕΝ/Α4), Σταδιοδρομίας (ΓΕΝ/Β3) και Εξοπλισμών (ΓΕΝ/ΔΕΞ), ως Διευθυντής Διευθύνσεως Διοίκησης και Σταδιοδρομίας (ΓΕΝ/Β3), ως Αρχιεπιστολέας Στόλου (ΑΕ/ΑΣ), ως Διευθυντής Κλάδου Οπλικών και Ηλεκτρονικών Συστημάτων, Πολιτικής ΔΜ, Υποδομών και Δημοσίων Έργων (ΔΚΓ/ΓΕΝ) και ως Ναυτικός Ακόλουθος της Ελλάδος στη Ρώμη.

Έχει διατελέσει Διοικητής 2ης Μοίρας Φρεγατών, Διοικητής Διοικήσεως Φρεγατών, Διοικητής Σχολής Ναυτικών Δοκίμων, Υπαρχηγός Στόλου και Διοικητής Διοικήσεως Ναυτικής Εκπαιδεύσεως. Το 2023 προήχθη σε Αντιναύαρχο και ανέλαβε καθήκοντα Αρχηγού Στόλου.

Ο Αντιναύαρχος Δημήτριος Ε. Κατάρας ΠΝ, έχει διέλθει όλα τα σταδιοδρομικά σχολεία του Πολεμικού Ναυτικού και των Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς επίσης εκπαιδεύσεις Ην Πολέμου, ΑΕΛΑ, Επιτελών Αξιωματικών Ναυτικού (ΣΕΑΝ), την Ανωτάτη Διακλαδική Σχολή Πολέμου (ΑΔΙΣΠΟ) και NATO Defense College. Επίσης, κατέχει πτυχία MSc in ELECTRICAL ENGINEERING και MSc in AERONAUTICAL ENGINEERING από το US Naval Postgraduate School (NPS), ενώ είναι Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ.



Κατέχει όλα τα προβλεπόμενα από το βαθμό του Μετάλλια και Παράσημα των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς και Διαμνημονεύσεις συμμετοχής σε Επιχειρήσεις Διατήρησης Ειρήνης ΟΗΕ (Δις) και συμμετοχής σε Επιχειρήσεις UNIFIL. Τέλος ήταν Τακτικός Διοικητής (OTC) σε επιχείρηση εκκένωσης 182 αμάχων (Επιχείρηση ΑΓΗΝΩΡ) το 2014, από την Τρίπολη της Λιβύης.



Είναι παντρεμένος και πατέρας δύο υιών.

Το βιογραφικό του νέου Αρχηγού ΓΕΑ αντιπτεράρχου (Ι) Δημοσθένη Γρηγοριάδη

Όπως αναφέρεται σχετικά στην ιστοσελίδα του ΓΕΑ, ο Αντιπτέραρχος (Ι) Δημοσθένης Γρηγοριάδης γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη.



Εκπαίδευση



Εισήλθε στη Σχολή Ικάρων το 1983 και ονομάστηκε Ανθυποσμηναγός το 1987.



Είναι απόφοιτος:



της Ανώτατης Διακλαδικής Σχολής Πολέμου

του Σχολείου Θαλάσσιας Επιβίωσης

του Σχολείου Εκπαιδευτών Εδάφους

του Σχολείου Ηλεκτρονικού Πολέμου

της Σχολής Πολέμου Αεροπορίας Κατωτέρων

του Σεμιναρίου Δοκιμαστών Αέρος

του Σεμιναρίου Επίβλεψης Πτήσεων

του Σχολείου Εκπαιδευτών Πτήσεων F-16

του Σεμιναρίου Διοικητών-Υποδιοικητών Μονάδων

του NATO Staff Officers

του NATO Joint Aviation EW School

του Defense Language Institute

του Arms Control Implementation (Daytone Treaty) Course

του OSCE Inspector/Escont Course

του Lantirn training/ IP Upgrade USAF Flight Training

Σεμιναρίου ΕΚΠΑ «Ευρωπαϊκή Διαχείριση του Μεταναστευτικού στην Ανατολική Μεσόγειο»

Σεμιναρίου ΝΑΤΟ Defence College «Generals, Flag and Ambassadors»

Σεμιναρίου EKΠΑ «EU Policies Towards East Mediterranean Sea: Energy and Security»

Σεμιναρίου Φορέα Επιθεώρησης και Πιστοποίησης TÜV Hellas (TÜV Nord Group) «Risk and Crisis Leadership Meeting»



Από ξένες γλώσσες ομιλεί την Αγγλική.



Τοποθετήσεις



Ιανουάριος 2023: Διοικητής ΔΑΥ (Διοίκηση Αεροπορικής Υποστήριξης)

Μάρτιος 2022 - Ιανουάριος 2023: Υπαρχηγός του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας (ΓΕΑ)

Μάρτιος 2021 - Μάρτιος 2022: Υπαρχηγός του Αρχηγείου Τακτικής Αεροπορίας (ΑΤΑ)

Μάρτιος 2020 - Μάρτιος 2021: Επιτελάρχης του ΑΤΑ

Φεβρουάριος 2020 - Μάρτιος 2020: Υπό τον Επιτελάρχη του ΑΤΑ

Ιούλιος 2019 - Φεβρουάριος 2020: Διευθυντής της Διεύθυνσης Επιχειρησιακής Σχεδίασης - Επιχειρήσεων του ΑΤΑ (ΑΤΑ/Α1)

Ιούνιος 2018 - Ιούλιος 2019: Διευθυντής της Διεύθυνσης Αξιολογήσεων-Επιθεωρήσεων του ΑΤΑ (ΑΤΑ/ΔΑΞΕΠ)

Ιούλιος 2017 - Ιούνιος 2018: Διευθυντής της Διεύθυνσης Τυποποίησης-Αξιολόγησης του Προσωπικού του Φορέα Αξιολογήσεων-Ελέγχου του ΑΤΑ (ΑΤΑ/ΦΑΞΕΛ/Δνση Τ-Α)

Αύγουστος 2016 - Ιούλιος 2017: Διοικητής της 111 Πτέρυγας Μάχης (111ΠΜ)

Μάρτιος 2015 - Ιούλιος 2016: Διευθυντής του Επιτελικού Γραφείου του Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας (ΓΕΑ/ΕΓΑ)

Μάρτιος 2013 - Μάρτιος 2015: Διευθυντής του Επιτελικού Γραφείου του Αρχηγού Τακτικής Αεροπορίας (ΑΤΑ/ΕΓΑ)

Οκτώβριος 2012 - Μάρτιος 2013: Τμηματάρχης στη Διεύθυνση Τυποποίησης - Αξιολόγησης του ΑΤΑ (ΑΤΑ/Β3)

Αύγουστος 2011 - Οκτώβριος 2012: Τμηματάρχης στη Διεύθυνση Επιχειρησιακής Σχεδίασης-Επιχειρήσεων του ΑΤΑ (ΑΤΑ/Α1)

Ιούλιος 2008 - Αύγουστος 2011: Βοηθός Αεροπορικού Ακόλουθου στην Ελληνική Πρεσβεία στις ΗΠΑ

Αύγουστος 2007 - Ιούλιος 2008: Σπουδαστής στην Ανώτατη Διακλαδική Σχολή Πολέμου (ΑΔΙΣΠΟ)

Αύγουστος 2005 - Αύγουστος 2007: Διοικητής της 111ΠΜ/347Μ

Ιούλιος 2003 - Αύγουστος 2005: Αξιωματικός Επιχειρήσεων της 111ΠΜ/347Μ

Ιούνιος 2002 - Ιούλιος 2003: Αξιωματικός Επιχειρήσεων του Σμήνους Μετεκπαίδευσης της 111ΠΜ (111ΠΜ/ΣΜΕΤ)

Αύγουστος 2000 - Ιούνιος 2002: Διοικητής Σμήνους της 111ΠΜ/347Μ

Φεβρουάριος 1999 - Αύγουστος 2000: Επιτελής στο Γραφείο Τυποποίησης - Αξιολόγησης της 111ΠΜ

Ιούλιος 1997 - Φεβρουάριος 1999: Ιπτάμενος στην 111ΠΜ/347Μ

Φεβρουάριος 1991 - Ιούλιος 1997: Ιπτάμενος στην 111ΠΜ/330Μ

Αύγουστος 1990 - Φεβρουάριος 1991: Ιπτάμενος στην 111ΠΜ/346Μ

Απρίλιος 1989 - Ιούλιος 1990: Ιπτάμενος στην 110ΠΜ/349ΜΑΗ

Μάιος 1988 - Απρίλιος 1989: Εκπαιδευόμενος στην 111ΠΜ/ΣΜΕΤ

Ιούνιος 1987 - Μάιος 1988: Εκπαιδευόμενος στην 120ΠΕΑ



Πτητικά Καθήκοντα



Έχει συμπληρώσει πάνω από 4000 ώρες πτήσης.

Έχει ιπταθεί με αεροσκάφη: T-2,T-33, T-41, F-5A/B και F-16C/D



Προαγωγές



Ανθυποσμηναγός: 26/05/1987

Υποσμηναγός: 26/07/1990

Σμηναγός: 26/07/1994

Επισμηναγός: 31/05/1999

Αντισμήναρχος: 30/06/2003

Σμήναρχος: 23/03/2011

Ταξίαρχος: 05/03/2019

Υποπτέραρχος: 02/03/2021

Αντιπτέραρχος: 17/01/2023



Μετάλλια - Παράσημα



Ταξιάρχης Τάγματος της Τιμής

Ταξιάρχης Τάγματος του Φοίνικα

Μετάλλιο Στρατιωτικής Αξίας Α' Τάξεως

Διαμνημόνευση Ευδοκίμου Διοικήσεως Α' Τάξεως

Διαμνημόνευση Ηγεσίας Σχηματισμού - Μεγάλης Μονάδας Γ' Τάξεως

Διαμνημόνευση Υπηρεσιών Αξιωματικού Επιτελούς Β' Τάξεως.

