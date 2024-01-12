Το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, με τον εποπτευόμενο Οργανισμό Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ), ενημερώνουν ότι, η ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21 –Επίδομα Παιδιού, κλείνει τη Δευτέρα 15 Ιανουαρίου 2024 και ώρα 23.59, για τους δικαιούχους του 2023.

Ειδικά όσοι δεν έχουν ακόμη υποβάλει αίτηση για το έτος 2023 και για όσους πολίτες ξεκίνησαν την δημιουργία αίτησης Α21 αλλά δεν έκαναν την οριστική υποβολή της.

Οι δικαιούχοι του επιδόματος παιδιού, μπορούν να υποβάλουν την αίτηση στον σύνδεσμο https://www.idika.gr/epidomapaidiou .

Η πλατφόρμα θα είναι διαθέσιμη για τους πολίτες με νεότερη ανακοίνωση για τις αιτήσεις του έτους 2024.

Όσοι ενδιαφέρονται να ενημερωθούν λεπτομερώς για το Επίδομα Παιδιού, μπορούν να επισκεφθούν την σχετική σελίδα του ΟΠΕΚΑ στη ηλεκτρονική διεύθυνση: https://opeka.gr/oikogeneia/epidoma-paidiou-a21/

Στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ μπορείτε να αναζητήσετε και να βρείτε οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τα επιδόματα και να ενημερωθείτε για το τι δικαιούστε.

Πηγή: skai.gr

