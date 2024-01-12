Ένα νέο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας ερευνούν τις τελευταίες ώρες οι αστυνομικές αρχές του Ηρακλείου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost, «πρωταγωνιστής» φαίνεται να είναι ένας 45χρονος άνδρας ο οποίος εντοπίστηκε χθες το απόγευμα από περαστικούς να επιχειρεί με τη βία να βάλει στο αυτοκίνητο την σύζυγό του η οποία και αρνιόταν.

Κάποια στιγμή, τα πράγματα άρχισαν να ξεφεύγουν με τον 45χρονο να μην διστάζει να χαστουκίζει την 34χρονη με τους περαστικούς να ειδοποιούν την αστυνομία.

Άμεσα οι αρχές έσπευσαν στο σημείο και συνέλαβαν τον άνδρα ο οποίος και αναμένεται σήμερα να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η σύζυγός του δεν επιθυμεί την ποινική του δίωξη.

Πηγή: skai.gr

