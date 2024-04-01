Πρεμιέρα της παράστασης Μενοικέα στη Θεσσαλονίκη

Ένας αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος που αναζήτησε την ευτυχία, σύγχρονοι συγγραφείς που αντιμετώπισαν προβλήματα στον δρόμο προς αυτήν, πέντε ηθοποιοί που καταθέτουν τις δικές τους σχετικές μαρτυρίες και μερικά φύλλα οδηγιών χρήσης αντικαταθλιπτικών, αντιψυχωτικών και αγχολυτικών φαρμάκων, «ενώνονται», υπό τις οδηγίες του σκηνοθέτη Δαμιανού Κωνσταντινίδη. Από τη μείξη αυτή, προκύπτει μία θεατρική παράσταση ή αλλιώς μια …παυσίλυπος κωμωδία.

Πρόκειται για το έργο «Προς Μενοικέα», που ανεβαίνει στη Θεσσαλονίκη από την ερχόμενη Παρασκευή, με στόχο να «φωτίσει» τον δρόμο προς την ευτυχία, για να μπορέσουν να τον διαβούν όλοι. «Το πώς μπορούμε να ζήσουμε καλά ήταν κάτι που απασχολούσε τον Δαμιανό εδώ και καιρό, οπότε πήγε στον πολύ γνωστό και σχεδόν διάσημο Επίκουρο, που στην επιστολή του προς Μενοικέα προσπαθεί με πολύ απλά λόγια να μας δείξει τον δρόμο για μία καλή ζωή, για τον ευδαίμονα βίο. Πού καταλήγει; Στο ότι δύο είναι οι απαραίτητες προϋποθέσεις: Η ψυχική υγεία και η ηρεμία στην καθημερινότητα» δηλώνει στο Αθηναϊκό/Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων η διευθύντρια παραγωγής και επικοινωνίας της παράστασης Στέλλα Τενεκετζή.

Το κείμενο αυτό, ο σκηνοθέτης το βάζει να «συνομιλεί», όπως αναφέρει, «με αποσπάσματα από μαρτυρίες και συνεντεύξεις ανθρώπων που νόσησαν από ψυχικές νόσους, όπως των: Έλενας Ακρίτα, Φώτη Θαλασσινού, Μαργαρίτας Καραπάνου και Φωτεινής Τσαλίκογλου, Νίκου Καρούζου, Λένας Κιτσοπούλου, Αύγουστου Κορτώ, Βένης Παπαδημητρίου, Ντάντε Αλιγκέρι, Σάμουελ Μπέκετ, Στιγκ Ντάγκερμαν, Ντόροθι Πάρκερ, Σύλβια Πλαθ, Ουίλλιαμ Στάιρον». «Οπότε από τη μία μεριά έχουμε τη φιλοσοφία -με τον αποστασιοποιημένο τρόπο που μας παρουσιάζεται πάντα κι από την άλλη μεριά βλέπουμε την προσωπική ματιά ανθρώπων που πέρασαν κατάθλιψη -και ακόμη πιο ζόρικα πράγματα, και πώς κατάφεραν να επιβιώσουν και να βρουν μία διέξοδο» εξηγεί η κ. Τενεκετζή.

Σύμφωνα με την ίδια, το «ακόμα πιο συναρπαστικό» στοιχείο που συνθέτει την παράταση, είναι ότι βάζουν τη δική τους σφραγίδα και οι ηθοποιοί που συμμετέχουν.

«Οι ηθοποιοί, μέσα από τα δικά τους κείμενα, καταθέτουν τη δική τους ματιά, την προσωπική τους φωνή για τις δύσκολες στιγμές τους, χωρίς αυτές να βασίζονται απαραίτητα σε κάποια νόσο» προσθέτει.

«Μενοικείς» λοιπόν είναι κάποιοι ψυχικά νοσούντες, ενώ ο «Κήπος του Επίκουρου», στον οποίο πηγαίνουν για να αναζητήσουν τη σύνδεση με την ευτυχία, είναι ένα θεραπευτήριο, που αποτελεί στην ουσία το σκηνικό για το έργο. Η Στέλλα Τενεκετζή επισημαίνει ακόμα τη διάθεση του σκηνοθέτη να δείξει ότι ζούμε μεν σε μία εποχή που «συνθλίβει», αλλά το επαναστατικό είναι να μην παραιτηθεί κανείς, να μην αφήνει τις δύσκολες στιγμές στο περιθώριο αλλά να τις κοινοποιεί χωρίς ενοχές, για να μπορέσει να παραμείνει ισότιμο μέλος της κοινότητας.

Η νέα παραγωγή της Angelus Novus «Προς Μενοικέα», που έχει την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού, κάνει πρεμιέρα την Παρασκευή 5 Απριλίου, στις 21:30, στον αγωγό τέχνης Transcendance, στην οδό Πολυξένης Αντωνίου 4, στη Θεσσαλονίκη. Εκεί θα παραμείνει έως τις 21 Απριλίου, με παραστάσεις κάθε Παρασκευή στις 9μιση, κάθε Σάββατο στις 8 και στις 10 και κάθε Κυριακή στις 8 το βράδυ.

