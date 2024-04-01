Σε 928 ανήλθαν οι συλλήψεις και σε 17.620 οι παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, σε ειδικές δράσεις της ΕΛΑΣ, που πραγματοποιήθηκαν, το τελευταίο τριήμερο, σε όλη τη χώρα, για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας και τη βελτίωση του επιπέδου ασφάλειας των πολιτών.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΑΣ, ελέγχθηκαν συνολικά 80.201 άτομα και 58.838 οχήματα. Προσήχθησαν 2.745 άτομα, συνελήφθησαν 928 για διάφορα αδικήματα, βεβαιώθηκαν 17.620 παραβάσεις Κ.Ο.Κ, 70 για παράβαση της αντικαπνιστικής νομοθεσίας και 9 για ηχόμετρα, ακινητοποιήθηκαν 583 οχήματα, ενώ κατασχέθηκαν 2.

Όπως αναφέρει το αρχηγείο της ΕΛΑΣ, οι στοχευμένες αστυνομικές δράσεις θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση.

Πηγή: skai.gr

