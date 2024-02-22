Θεσσαλονίκη: Missing Kid Alert για 15χρονη που εξαφανίστηκε από το Νοσοκομείο «Παπανικολάου»

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές μετά την εξαφάνιση της 15χρονης Αναστασίας Π. από το Γενικό Νοσοκομείο «Παπανικολάου» της Θεσσαλονίκης.

Τα ίχνη της ανήλικης χάθηκαν το μεσημέρι της Τετάρτης (21/2) και το «Χαμόγελο του Παιδιού» κατόπιν Εισαγγελικής εντολής προχώρησε άμεσα στην δημοσιοποίηση των στοιχείων της, καθώς συντρέχουν λόγοι που θέτουν της ζωή της σε κίνδυνο.

Η Αναστασία Π. έχει κόκκινα μαλλιά και καστανά μάτια, έχει ύψος 1,70 μ. και είναι αδύνατη. Είναι άγνωστο τι φορούσε την ημέρα που εξαφανίστηκε. Έχει σκουλαρίκια στη μύτη και το άνω χείλος.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με το «Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες –1017», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.

