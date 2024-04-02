Πραγματοποιήθηκε η πρώτη απευθείας πτήση Σαγκάης - Αθήνας

Με την παραδοσιακή «υδάτινη αψίδα» υποδέχθηκε, σήμερα 2 Απριλίου, το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» την πτήση εγκαινίων από τη Σαγκάη προς την Αθήνα, σηματοδοτώντας την επιτυχημένη έναρξη της πρώτης απευθείας διηπειρωτικής σύνδεσης με τη Σαγκάη το 2024, η οποία αποτελεί το τέταρτο διηπειρωτικό δρομολόγιο που πραγματοποιείται από την Juneyao Air.

Η νέα διηπειρωτική πτήση αποτελεί ακόμα μια απόδειξη βέλτιστης πρακτικής της εταιρείας, η οποία αντανακλά τη στρατηγική της «HVC» (δημιουργία αεροπορικής εταιρείας υψηλής αξίας), την πλήρη εφαρμογή της στρατηγικής της για διεθνή ανάπτυξη, καθώς και την ενεργό πρακτική της πρωτοβουλίας «Belt and Road» («Πρωτοβουλία μιας Ζώνης και ενός Δρόμου»).

«Επιτρέψτε μου να εκφράσω την ειλικρινή ευγνωμοσύνη μου στις κυβερνητικές υπηρεσίες της Κίνας και της Ελλάδας, στους συνεργάτες και στους πελάτες μας για την υποστήριξή τους», δήλωσε ο Wang Junjin, πρόεδρος της Juneyao Air, προσθέτοντας, «με τη συνδρομή της υποστήριξης και της ουσιαστικής συνεργασίας όλων των μερών, το δρομολόγιο Σαγκάη - Αθήνα της Juneyao Air, για το οποίο απαιτήθηκαν τέσσερα έτη προετοιμασίας, εγκαινιάσθηκε με επιτυχία. Αυτό οφείλεται στην κοινή προσπάθεια των ηγεσιών των δύο χωρών, της Κίνας και της Ελλάδας, οι οποίες συνέχισαν να προωθούν την ισχυρή ανάπτυξη των διμερών σχέσεων, την ενίσχυση των αποτελεσμάτων της οικονομικής συνεργασίας, την προάσπιση της αμοιβαίας κατανόησης και εκμάθησης, καθώς και τη δημιουργία της «μιας Ζώνης και ενός Δρόμου», η οποία παρέχει μια σταθερή βάση εμπιστοσύνης για να πραγματοποιούμε το δρομολόγιο Σαγκάη - Αθήνα μακροπρόθεσμα».

Το αεροσκάφος Boeing 787 Dreamliner πραγματοποίησε την πτήση HO1657 από το Shanghai Pudong προς την Αθήνα με τον ειδικό εξωτερικό διάκοσμο «Colorful Petals», ο οποίος παραμένει εξαιρετικά δημοφιλής μεταξύ των επιβατών. Η πτήση απογειώθηκε από το Shanghai Pudong International Airport (PVG) στις 01:55 π.μ. (τοπική) στις 2 Απριλίου, μεταφέροντας σχεδόν 300 επιβάτες, και προσγειώθηκε μετά από 12 ώρες στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών (ATH) στις 08:30 π.μ., τοπική ώρα, όπου και έλαβε την υψηλότερη τιμή στο αεροπορικό περιβάλλον, την υποδοχή με την παραδοσιακή «υδάτινη αψίδα».

Εκ μέρους του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, η διευθύντρια Επικοινωνίας και Μάρκετινγκ κ. Ιωάννα Παπαδοπούλου, δήλωσε«Είμαστε ενθουσιασμένοι που υποδεχόμαστε τους συνεργάτες και φίλους μας της Juneyao Air στην Αθήνα για πρώτη φορά! Σε μια αγορά στρατηγικής σημασίας όπως είναι η Κίνα, η Σαγκάη έχει έως τώρα καταγράψει τα υψηλότερα ποσοστά κίνησης μέσω ενδιάμεσων προορισμών στην Αθήνα, συνεπώς η έναρξη της νέας απευθείας σύνδεσης για πρώτη φορά, αποτελεί μια από τις πιο σημαντικές αναπτυξιακές εξελίξεις για το αεροδρόμιό μας, την πόλη μας και τη χώρα. Εκ μέρους του ΔΑΑ, εκφράζουμε τις ειλικρινείς ευχαριστίες μας στην Juneyao Air για την "ψήφο εμπιστοσύνης" στην αγορά της Αθήνας και επιβεβαιώνουμε τη σταθερή δέσμευσή μας να συνεχίσουμε τη στενή συνεργασία με την αεροπορική εταιρεία, με στόχο να συμβάλουμε ουσιαστικά στην επιτυχία του δρομολογίου. Ευχόμαστε ολόψυχα στον αεροπορικό συνεργάτη μας συνεχείς, γεμάτες και ασφαλείς πτήσεις».

Ξεκινώντας στις 2 Απριλίου 2024, το δρομολόγιο Σαγκάη - Αθήνα της Juneyao Air θα προσφέρει στους επιβάτες απευθείας πτήση με το Boeing 787 Dreamliner, με τρεις πτήσεις την εβδομάδα, κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο, σε αρχικό στάδιο. Η συγκεκριμένη, είναι και η πρώτη απευθείας πτήση που θα συνδέσει τη Σαγκάη και την Αθήνα. Η πτήση HO1657 είναι προγραμματισμένη να αναχωρεί από το Shanghai Pudong International Airport στις 01:55 π.μ. και να προσγειώνεται στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών στις 08:55 π.μ., τοπική ώρα. Η πτήση επιστροφής HO1658 θα αναχωρεί στις 13:45 τοπική ώρα και θα προσγειώνεται στο Shanghai Pudong στις 05:05 π.μ. την επόμενη μέρα.

«Από την παραλαβή του πρώτου Boeing 787 Dreamliner της αεροπορικής εταιρείας τον Οκτώβριο του 2018 και την έναρξη της πρώτης διηπειρωτικής διαδρομής Σαγκάη - Ελσίνκι τον Ιούνιο του 2019, η Juneyao Air ασκούσε πάντα την πρωτοβουλία «Belt and Road», τηρώντας τις τρεις βασικές κατευθύνσεις: την στρατηγική ανάπτυξης του διεθνούς δικτύου δρομολογίων της, τη βελτίωση της επιχειρησιακής χωρητικότητας και των υπηρεσιών, και την ανάληψη της ευθύνης να χρησιμεύσει ως σύνδεσμος επικοινωνίας μεταξύ της Κίνας και του κόσμου.

Επί του παρόντος, συμπεριλαμβανομένου του δρομολογίου Σαγκάη - Αθήνα, η Juneyao Air πραγματοποιεί συνολικά 4 διηπειρωτικά δρομολόγια, συνδέοντας τη Σαγκάη, το μεγαλύτερο και πιο δυναμικό οικονομικό κέντρο της Κίνας και την Henan, την κεντρική επαρχία με τη μεγαλύτερη αναπτυξιακή δυναμική, με το Ελσίνκι, την πύλη της Ευρώπης, το Μιλάνο, την παγκόσμια πρωτεύουσα της μόδας, και την Αθήνα, το μαργαριτάρι της Μεσογείου. Έως και τον Μάρτιο του 2024, η Juneyao Air πραγματοποίησε περισσότερες από 1.200 διηπειρωτικές πτήσεις και μετέφερε περισσότερους από 220.000 επιβάτες.

Επιπλέον, με το νέο Σαγκάη - Αθήνα διηπειρωτικό δρομολόγιο, η στρατηγική «Juneyao Journey» που συστήθηκε επίσημα από την Juneyao Group, τον μητρικό όμιλο της Juneyao Air, αναμένεται επίσης να εκμεταλλευτεί την ευκαιρία να εισέλθει στην ευρωπαϊκή αγορά» αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του ΔΑΑ.

Η στρατηγική επικεντρώνεται στην ανάπτυξη της «ενοποίησης αέρος - γης», βοηθώντας την ολοκληρωμένη ανάπτυξη της πολιτικής αεροπορίας, του τουρισμού και των πολιτιστικών φορέων, επεκτείνοντας την αλυσίδα υπηρεσιών σε όλα τα επίπεδα και στη δημιουργία της πρώτης επιχείρησης της Κίνας που κατέχει αεροπορική εταιρεία και αυτοκινητοβιομηχανία. Η σειρά προϊόντων εξυπηρέτησης «Juneyao Journey», συμπεριλαμβανομένου του ηλεκτρικού οχήματος «Juneyao Auto», θα φέρει στο μέλλον «από πόρτα σε πόρτα» άνετα ταξίδια και υπηρεσίες σε χρήστες σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας και θα παρέχει πιο πρακτικά παραδείγματα για την κατασκευή της «Belt and Road» μεταξύ Κίνας και Ευρώπης σε υψηλό επίπεδο.

