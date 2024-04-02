Θεσσαλονίκη: Ιδιοκτήτης διαμερίσματος κατέγραφε τη νοικάρισσα με κρυφή κάμερα

Ιδιοκτήτης διαμερίσματος καταδικάστηκε σε φυλάκιση 26 μηνών, με τριετή αναστολή, επειδή κατέγραφε με κάμερα την ιδιωτική ζωή φοιτήτριας που νοίκιαζε το σπίτι.

Το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης τον έκρινε ένοχο για παραβίαση της προφορικής συνομιλίας και του απορρήτου των επικοινωνιών, αναγνωρίζοντάς του το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε τον Νοέμβριο του 2019, ύστερα από καταγγελία της 18χρονης (τότε) φοιτήτριας.

Αν και το διαμέρισμα προοριζόταν για βραχυχρόνια μίσθωση, ο ιδιοκτήτης είχε συμφωνήσει να το νοικιάσει στη φοιτήτρια για έναν χρόνο.

Η ίδια από την πρώτη στιγμή φαίνεται πως είχε αντιληφθεί μία λευκή συσκευή στο ταβάνι, αλλά ο κατηγορούμενος την είχε καθησυχάσει διαβεβαιώνοντάς την πως επρόκειτο για ένα απενεργοποιημένο σύστημα συναγερμού.

Όταν, όμως, μετά από δύο μήνες παραμονής στο διαμέρισμα η φοιτήτρια διαπίστωσε ότι η συγκεκριμένη συσκευή «έβλεπε» προς το κρεβάτι της και αναβόσβηνε κατά διαστήματα, θορυβήθηκε. Απευθύνθηκε στον θείο της που γνωρίζει από ηλεκτρικές συσκευές και εν συνεχεία κατήγγειλε τον ιδιοκτήτη στην Αστυνομία.

Στην κατάθεσή της ενώπιον του δικαστηρίου, εξέφρασε τη βεβαιότητά της ότι ο κατηγορούμενος την κατέγραφε, εκφράζοντας φόβους ότι υλικό με τις προσωπικές της στιγμές μπορεί να έχει διαρρεύσει στο διαδίκτυο.

Κατέθεσε δε, ότι κατά την παραμονή της στο διαμέρισμα δεχόταν από τον ιδιοκτήτη -σε ανύποπτο χρόνο- επισκέψεις, ενώ ο ίδιος ζητούσε να μάθει πληροφορίες για την προσωπική της ζωή.

Ο κατηγορούμενος δεν παρέστη στο δικαστήριο και εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο δικηγόρο. Η υπεράσπισή του αρνήθηκε την κατηγορία περί καταγραφής, υποστηρίζοντας -μεταξύ άλλων- πως επρόκειτο για ανενεργή κάμερα που ήταν συνδεδεμένη με εφαρμογή συναγερμού, ενώ χαρακτήρισε ως «μυθεύματα» όσα κατήγγειλε η φοιτήτρια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.