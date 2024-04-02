Νέα επιχείρηση διάσωσης μεταναστών Νότια της Γαύδου

Μικρό πλοιάριο με 29 μετανάστες εντοπίστηκε Νότια της Γαύδου το μεσημέρι, με το λιμενικό να παρεμβαίνει για τη διάσωσή τους. Με το συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Έρευνας και Διάσωσης από το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, οι αλλοδαποί περισυνελέγησαν από φορτηγό πλοίο που έπλεε στην περιοχή και το οποίο σε λίγη ώρα θα βρίσκεται στην Παλαιοχώρα Χανίων.



Οι μετανάστες θα οδηγηθούν σε χώρο που θα υποδειχθεί από το δήμο Χανίων. Πρόκειται για τον δεύτερο εντοπισμό και διάσωση μέσα σε 24 ώρες μετά τους 74 μετανάστες που περισυνελέγησαν χθες στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γαύδου, με το Λιμενικό να συλλαμβάνει δύο άτομα ως διακινητές ηλικίας 23 και 25 ετών, με την κατηγορία της παράνομης εισόδου στη χώρα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

