Έντονη ανησυχία έχει προκαλέσει στις Αρχές βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου, και εμφανίζει νεαρό να πυροβολεί στον αέρα με αυτόματο κατά ριπάς.



Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές εξετάζεται αν ο νεαρός πυροβολεί εντός καταυλισμού Ρομά στα Μέγαρα καθώς στο βίντεο ντοκουμέντο φαίνονται σπίτια, αλλά και τον λόγο που το πράττει. Ήδη το βίντεο βρίσκεται στα εγκληματολογικά εργαστήρια της ΕΛΑΣ για ανάλυση.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.