«Πληθώρα ηλεκτρονικών καταστημάτων χρησιμοποιεί ενόψει των εορτών νέες πρακτικές παραπλάνησης των καταναλωτών παραβιάζοντας τη νομοθεσία. Μία από αυτές είναι η χρήση της προτεινόμενης λιανικής τιμής (Π.Λ.Τ.) σε ιστοσελίδες προμηθευτών χρησιμοποιώντας την παραπλανητικά ως αρχική τιμή, και δημιουργώντας ψευδώς την αντίληψη ότι επρόκειτο για έκπτωση».

Αυτό επισημαίνει σε ανακοίνωσή της η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας ενώ γνωστοποιεί ότι έστειλε σχετική επιστολή στην Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς (ΔΙΜΕΑ) και στη γενική γραμματεία Εμπορίου και η επιστολή συνοδεύεται από τα αντίστοιχα αποδεικτικά στοιχεία.

Η οργάνωση των καταναλωτών ζητάει την προσοχή του καταναλωτικού κοινού. Όπως υπογραμμίζει «οι έμποροι δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν την προτεινόμενη λιανική τιμή ως τιμή αναφοράς για την ανακοίνωση μείωσης τιμής. Η τιμή αναφοράς είναι η χαμηλότερη τιμή που εφάρμοσαν κατά τη διάρκεια των προηγούμενων 30 ημερών. Περαιτέρω, οι έμποροι μπορούν να κάνουν αναφορά στην προτεινόμενη λιανική τιμή στο πλαίσιο σύγκρισης τιμών, αλλά δεν μπορούν να δώσουν την εντύπωση ότι πρόκειται για μείωση τιμής, για παράδειγμα, τοποθετώντας την τιμή δίπλα ή κάτω από διαγραμμένη τιμή καταλόγου. Θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι δεν δημιουργείται σύγχυση μεταξύ της σύγκρισης τιμών και της μείωσης τιμής».

