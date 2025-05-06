Πολυτεχνειούπολη: Συνελήφθη ο φοιτητής που επιτέθηκε στην ιδιοκτήτρια του κυλικείου

Συνελήφθη το απόγευμα της Τρίτης ο φοιτητής που επιτέθηκε στην ιδιοκτήτρια του κυλικείου στην Πολυτεχνειούπολη του Ζωγράφου.

Το επεισόδιο είχε σημειωθεί το μεσημέρι της Δευτέρας στο κυλικείο της σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών.

Βίντεο από κινητό τηλέφωνο έχει καταγράψει τη στιγμή που η ιδιοκτήτρια του κυλικείου στην Πολυτεχνειούπολη δέχεται χαστούκι από φοιτητή. Η γυναίκα που μίλησε στον ΣΚΑΪ δεν επιθυμούσε να κολλήσουν αφίσες και εκλογικό υλικό στα τζάμια της επιχείρησής της, που άνοιξε μόλις χθες.

Η Αστυνομία είχε ταυτοποιήσει τον δράστη, τον οποίον αναζητούσε στο πλαίσιο του αυτοφώρου, προκειμένου να τον συλλάβει. Όπως φαίνεται σε νέο βίντεο ντοκουμέντο, ο φοιτητής μετά τον διάλογο με την ιδιοκτήτρια του κυλικείου, τη χαστουκίζει παρουσία και άλλων ατόμων, χωρίς κανείς να αντιδρά.

Πριν από την επίθεση σε βάρος της ιδιοκτήτριας του κυλικείου, ομάδες φοιτητών με κράνη, ρόπαλα και λοστούς συγκρούστηκαν σε κοινή θέα. Στο σοκαριστικό βίντεο καταγράφεται μια ομάδα να έχει ρίξει στο έδαφος ένα άτομο και να το χτυπά με λοστούς. Αμέσως μετά τα επεισόδια στο σημείο κλήθηκαν αστυνομικοί, με τους δράστες όμως να βγάζουν τα κράνη με τις κουκούλες και να απομακρύνονται από τον χώρο.

Δύο δικογραφίες για τα επεισόδια

Στελέχη της Κρατικής Ασφάλειας, εκτός από τον άνδρα που ταυτοποιήθηκε αναζητούν και τους υπόλοιπους εμπλεκόμενους στη συμπλοκή.

Η μια αφορά το περιστατικό της επίθεσης στην ιδιοκτήτρια του κυλικείου της Σχολής Μηχανολόγων-Μηχανικών, ενώ η άλλη αφορά τη συμπλοκή ανάμεσα στις αντίπαλες φοιτητικές παρατάξεις, με αφορμή την αφισοκόλληση και τη χωροταξία του υλικού ενόψει των φοιτητικών εκλογών στις 14 Μαΐου.

Το άτομο που φέρεται να χαστούκισε την ιδιοκτήτρια αναζητείται στο πλαίσιο του αυτοφώρου, το οποίο λήγει απόψε τα μεσάνυχτα, ενώ οι αρμόδιοι αξιωματικοί αναζητούν και το άτομο το οποίο ξυλοφορτώθηκε άγρια από την ομάδα φοιτητών. Οι αστυνομικοί αναζητούν την ταυτότητά του σε νοσοκομεία και ιατρικά κέντρα όπου μπορεί να έχει προσφύγει, προκειμένου να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

Πηγή: skai.gr

