Για τα επεισόδια στην Πολυτεχνειούπολη και την επίθεση που δέχτηκε από κουκουλοφόρο μίλησε στον ΣΚΑΪ η Γεωργία Τύρου, υπεύθυνη του κυλικείου.

«Το συγκεκριμένο κυλικείο ήταν υπό κατάληψη για περίπου 14 χρόνια. Εμείς νοικιάσαμε τον χώρο εδώ και αποφασίσαμε να το βάλουμε σε λειτουργία. Εχθές ήταν η πρώτη μέρα λειτουργίας μάλιστα. Για να καταλάβετε, δεν είχαμε καταφέρει ακόμα να γεμίσουμε το κυλικείο με προϊόντα», ανέφερε αρχικά η κ. Τύρου.

«Έγινε αυτή η φασαρία εδώ στον χώρο του Πολυτεχνείου, ακριβώς έξω από το κυλικείο στην αλάνα εδώ μπροστά. Εμείς είδαμε το περιστατικό αυτό, δεν κουνηθήκαμε, δεν κάναμε κάτι, δεν ήρθαν εδώ σε εμάς. Μετά από κανένα δεκάλεπτο ήρθε ένας - δεν ξέρω αν ήταν φοιτητής - κι άρχισε να βάζει κόλλα στο τζάμι. Εγώ ήμουν στο χώρο του ταμείου πιο πίσω, του είπα "σε παρακαλώ μην κολλάς αφίσες στο τζάμι", γιατί περάσαμε όλο το Σαββατοκύριακο προσπαθώντας να καθαρίσουμε τον χώρο. Εκείνος με αγνόησε παντελώς, οπότε έφυγα από το ταμείο, ήρθα στην πόρτα να του το ξαναπώ, χωρίς να τον βρίσω προφανώς. Εκείνος ξανά με αγνόησε, με έπιασε από το χέρι, εγώ τον έσπρωξα, πήγα από την άλλη μεριά, έβγαλα την αφίσα, εκείνος εκνευρίστηκε πάρα πολύ και με χαστούκισε».

Σε ερώτηση αν είχε καλυμμένα τα χαρακτηριστικά ο δράστης, η γυναίκα απάντησε αρνητικά. «Η Αστυνομία τον έχει ταυτοποιήσει, εγώ δεν έχω πάει να τον αναγνωρίσω, ούτε τον ξέρω. Αν τον δω, θα τον αναγνωρίσω πάντως», δήλωσε στη συνέχεια.

«Μετά το χαστούκι με έβριζε. Μου είπε ότι θα βάλει την αφίσα κι είναι δικαίωμά του. Ήταν πολύ εκνευρισμένος. Μετά ήρθαν κάτι άλλα παιδιά, τον τραβήξανε, μου είπαν ότι φταίω κιόλας κι ότι τους έκανα επίθεση. Να σας πω την αλήθεια, δεν αισθάνομαι και πάρα πολύ καλά. Για φανταστείτε τώρα να είναι κάποιος στην εργασία του και να φοβάται ή οποιοσδήποτε φοιτητής να έρθει για καφέ εδώ και να φοβάται να καθίσει ο άνθρωπος».

«Επικοινώνησε μαζί μου η Πρυτανική Αρχή»

«Εγώ διατηρώ άλλο ένα κυλικείο στην άλλη άκρη της Πολυτεχνειούπολης στην έξοδο Ζωγράφου περίπου για 2 χρόνια. Εκεί λοιπόν με επισκέφτηκε μια ομάδα και μου είπε πως δεν θα πρέπει να πάρουμε το κυλικείο, ενώ είχα ήδη υπογράψει και είχα ήδη πάρει το κατάστημα, γιατί ο χώρος ήταν υπό κατάληψη», υπογράμμισε αμέσως μετά η κ. Τύρου.

Απαντώντας για την Πρυτανική Αρχή, ενημέρωσε ότι επικοινώνησε μαζί της η Πρυτανική Αρχή διαβεβαιώνοντάς την πως είναι στο πλευρό της. «Έχω δυο κόρες, στις οποίες δεν θέλω να διδάξω τον φόβο. Τα παιδιά μού είπαν "μαμά, εντάξει δεν πειράζει, καλά έκανες". Οι κόρες μου ίσα - ίσα θέλουν να μπουν και στο Πολυτεχνείο. Θεωρώ μας έχει στηρίξει ο κύριος Πρύτανης».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.