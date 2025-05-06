Μυτιλήνη: Ένοχος και στο Εφετείο προπονητής που είχε σχέση με 14χρονη αθλήτρια

Το μικτό ορκωτό εφετείο Βορείου Αιγαίου έκρινε ένοχο σε δεύτερο βαθμό, τον 56χρονο σήμερα Τρίτη, πρώην αρχιφύλακα της Ελληνικής Αστυνομίας και τον καταδίκασε σε ποινή κάθειρξης 10 ετών, επειδή το καλοκαίρι του 2022 με την ιδιότητα του προπονητή ομάδας βόλεϊ εφήβων κοριτσιών, είχε ερωτική σχέση με 14χρονη αθλήτρια της ομάδας την οποία προπονούσε.

Πρωτόδικα το καλοκαίρι του 2023, είχε καταδικαστεί σε συνολική ποινή κάθειρξης 16 ετών για τα αδικήματα:

Της κατάχρησης ανηλίκων, που συμπλήρωσαν τα 14 έτη, άπαξ και κατ' εξακολούθηση κατά συρροή.

Της κατάχρησης ανηλίκου που συμπλήρωσε τα 14 έτη σε γενετήσιες πράξεις από γυμναστή, κατ' εξακολούθηση και

Της απόπειρας παράσυρσης ανηλίκου που συμπλήρωσε τα 14 έτη, προκειμένου να συμμετάσχει σε πορνογραφικές παραστάσεις κατ' εξακολούθηση.

Με την ίδια απόφαση είχε αθωωθεί για το αδίκημα του βιασμού.

Σε δεύτερο βαθμό, το μικτό ορκωτό εφετείο Βορείου Αιγαίου έκρινε ένοχο τον καταδικασθέντα για τις ίδιες κατηγορίες και μείωσε την επιβληθείσα ποινή σε 10 χρόνια αναγνωρίζοντας μόνο το ελαφρυντικό του πρότερου έντιμου βίου.

Ο καταδικασθείς βρίσκεται στη φυλακή από το 2022 και επέστρεψε στις φυλακές για να εκτίσει το υπόλοιπο της επιβληθείσας ποινής.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

