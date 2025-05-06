Νεκρός αγρότης στη Ρόδο: Kαταπλακώθηκε από τρακτέρ πέφτοντας σε χαράδρα

Τραγωδία σημειωθηκε πριν από λίγο στο νησί της Ρόδου, καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες, ένας αγρότης 70 χρονών έχασε τον έλεγχο του τρακτέρ του στην περιοχή κοντά στην Αγία Βαρβάρα προς Ασγούρου και κατέληξε σε χαράδρα, γεγονός που του στέρησε τη ζωή.

Στο σημείο βρίσκονται αυτή την ώρα και επιχειρούν για τον απεγκλωβισμό του νεκρού, διασώστες του ΕΚΑΒ και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ρόδου, ενώ επί τόπου βρίσκεται και κλιμάκιο της αστυνομίας επιτηρώντας την όλη διαδικασία.

Το περιστατικό, από τις πρώτες εκτιμήσεις, φαίνεται να σημειώθηκε πριν από αρκετές ώρες, αλλά ο αγρότης εντοπίστηκε πριν από λίγο από γυναίκα που διερχόταν από το σημείο, και η οποία ειδοποίησε τις αρμόδιες αρχές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

