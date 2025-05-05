Ταυτοποιήθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες της Καθημερινής, ο φοιτητής που χτύπησε την υπάλληλο στο κυλικείο της σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών και Μηχανικών, στην Πολυτεχνειούπολη στου Ζωγράφου.

Πρόκειται για νεαρό, τον οποίο αναγνώρισε η γυναίκα, υπέβαλε μήνυση σε βάρος του και πλέον αναζητείται από τις Αρχές.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, κουκουλοφόροι ενεπλάκησαν σε μεταξύ τους καβγά, για άγνωστο λόγο.

Λίγο αργότερα, τρία άτομα επιχείρησαν να κολλήσουν αφίσες στο κυλικείο που στεγάζεται το τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, ενόψει των φοιτητικών εκλογών.

Τότε δέχθηκαν παρατήρηση από την υπάλληλο του κυλικείου, την οποία χτύπησε ένας εξ αυτών, τραυματίζοντάς τη ελαφρά.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ομάδα 15-20 ατόμων προκάλεσαν φθορές στο κυλικείο του κτιρίου, τραυματίζοντας μάλιστα τη γυναίκα που δούλευε εκεί.

Στη συνέχεια, τα ίδια άτομα κινήθηκαν επιθετικά και προς διερχόμενο λεωφορείο. Ο οδηγός, σε μια προσπάθεια να τους αποφύγει, ανέπτυξε ταχύτητα και απομακρύνθηκε άμεσα από το σημείο.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τη 13:00, ενώ η τραυματίας όπως κατέθεσε στους αστυνομικούς έπεσε θύμα ξυλοδαρμού. Ευτυχώς, δεν έχει τραυματιστεί σοβαρά.

Μιλώντας στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΙ 100.3, ο πρύτανης του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, Ιωάννης Χατζηγεωργίου ανέφερε ότι προηγήθηκε μία συμπλοκή μεταξύ ατόμων.

Ο πρύτανης σημείωσε ότι το κυλικείο ήταν υπό κατάληψη για αρκετά χρόνια, εκκενώθηκε πρόσφατα και σήμερα επαναλειτούργησε για πρώτη φορά.+9

Σημειώνεται πως το περιστατικό καταγράφεται λίγες μέρες μετά την επίθεση από ομάδα κουκουλοφόρων στη Νομική Αθηνών, κατά την οποία τραυματίστηκε ένας μεταπτυχιακός φοιτητής.

Η ανάρτηση του καθηγητή Κωνσταντίνου Γρίβα για την επίθεση στη Νομική Αθηνών

«Νομική, πριν από λίγο. Επίθεση φασιστοειδών "αντίφα". Ήμουν με Γιάννη Μάζη, Γιώργο Φίλη και άλλους. Χτύπησαν άσχημα μεταπτυχιακό φοιτητή μας».

Κουκουλοφόροι εναντίον κουκουλοφόρων

Νέο βίντεο με σύγκρουση μεταξύ κουκουλοφόρων στην Πολυτεχνειούπολη στην περιοχή του Ζωγράφου, λίγο πριν από τα επεισόδια στο κυλικείο, είδε το φως της δημοσιότητας.

Στο βίντεο που αναρτήθηκε στα κοινωνικά μέσα, κουκουλοφόροι διακρίνονται να επιτίθενται σε έναν άνδρα, φερόμενο ως μέλος αντίπαλης ομάδας με την οποία είχαν συμπλακεί λίγο νωρίτερα.

Στο επίμαχο βίντεο ομάδα κουκουλοφόρων χτυπά και κλωτσά ανηλεώς τον ανήμπορο να αντιδράσει άνδρα, ενώ σε κοντινή απόσταση υπάρχουν φοιτητές. Η υγεία ή η ταυτότητα του θύματος της επίθεσης δεν έχει γίνει γνωστή.

