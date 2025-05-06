Σκυλίτσειο Νοσοκομείο: Γιατροί και νοσηλευτές στα όρια κατάρρευσης

Το Σκυλίτσειο της Χίου, παρέχει σύμφωνα με τους εργαζόμενους πολλές υπηρεσίες για ένα δευτεροβάθμιο νοσοκομείο.
Παρόλα αυτά, όπως αποτυπώνεται στο σχετικό ρεπορτάζ του Όπου Υπάρχει Ελλάδα στον ΣΚΑΪ, οι ελλείψεις κυρίως σε προσωπικό είναι πολλές με τους εργαζόμενους νοσηλευτές και γιατρούς να αναγκάζονται να κάνουν πολλές βάρδιες χωρίς ρεπό με αποτέλεσμα να έχουμε ακόμα και κατάρρευση μιας εργαζόμενης σε χειρουργείο πριν από λίγο καιρό.
Επιπλέον, οι κτηριακές εγκαταστάσεις βρίσκονται σε άσχημη κατάσταση.
