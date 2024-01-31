Σε ασφαλές σημείο μεταφέρθηκαν οι τρεις άνδρες που είχαν εγκλωβιστεί από χθες το βράδυ στην περιοχή Κορυφή Κυράς στη Φυλή Αττικής.

Όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, οι τρεις άνδρες με τη συνδρομή άρματος της ΕΜΑΚ, και συγκεκριμένα δύο ερπυστριοφόρων, καθώς και της Ορειβατικής Ομάδας Έρευνας και Διάσωσης της 1ης ΕΜΑΚ, απεγκλωβίστηκαν.



Οι τρεις άνδρες είχαν εγκλωβιστεί με το όχημά τους χθες το βράδυ και ειδοποίησαν την πυροσβεστική γύρω στις 23.30.

Οι δυνάμεις της πυροσβεστικής, από τη στιγμή που ειδοποιήθηκαν επιχείρησαν να προσεγγίσουν το όχημα με τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν στην περιοχή, καθώς υπήρχε χαμηλή νέφωση, περιορισμένη ορατότητα, ασθενής χιονόπτωση και άνεμοι περίπου 9 μποφόρ.

Σε ετοιμότητα για να συνδράμει βρισκόταν διασωστικό ελικόπτερο, ωστόσο οι καιρικές συνθήκες δεν επέτρεψαν την απογείωσή του. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, οι τρεις άνδρες είχαν ξεκινήσει με το όχημά τους από τη Στεφάνη Βοιωτίας και εγκλωβίστηκαν σε χωματόδρομο, ενώ ήταν σε ισχύ η απαγόρευση και διακοπή της κυκλοφορίας επί της Λ. Φυλής, από το ύψος της ιεράς μονής Κοιμήσεως της Θεοτόκου Κλειστών προς Δερβενοχώρια, και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, λόγω της κακοκαιρίας "AVGI".

Νωρίτερα, σε ασφαλές σημείο είχαν μεταφερθεί οι δύο άνδρες που είχαν εγκλωβιστεί με το όχημά τους στην περιοχή Ρετσινάδες Φυλής. Οι δύο άνδρες είχαν ξεκινήσει με το όχημά τους από τον Αυλώνα και κατευθύνονταν προς την Κρύα Πηγή Φυλής, παρά τη διακοπή της κυκλοφορίας που ήταν σε ισχύ λόγω της κακοκαιρίας "AVGI". Το όχημά τους εγκλωβίστηκε στις Ρετσινάδες Φυλής, λόγω των έντονων χιονοπτώσεων που είχαν σημειωθεί, με αποτέλεσμα να καλέσουν τις πυροσβεστικές δυνάμεις, οι οποίες ζήτησαν την συνδρομή ενός γκρέιντερ ώστε να καθαριστεί ο δρόμος για να μπορέσουν με ερπυστριοφόρο να προσεγγίσουν τους εγκλωβισμένους.

Συνολικά για τον απεγκλωβισμό των 5 ανδρών επιχείρησαν 16 πυροσβέστες με 5 οχήματα, ανάμεσά τους και η Ο.Ο.Ε.Δ της 1ης ΕΜΑΚ ενώ συνέδραμε με μηχανήματα και ο στρατός.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

