Ενσωμάτωση αρμοδιοτήτων έξι επιπλέον ΔΟΥ στο ΚΕΒΕΙΣ Αττικής

Συνεχίζεται η σταδιακή ενσωμάτωση αρμοδιοτήτων νέων ΔΟΥ στο Κέντρο Βεβαίωσης και Είσπραξης (ΚΕΒΕΙΣ) Αττικής.

Συγκεκριμένα, από τη Δευτέρα 13/11 μεταφέρονται σε αυτό οι αρμοδιότητες των Τμημάτων Εσόδων και Δικαστικού & Νομικής Υποστήριξης των ΔΟΥ Α' Αθηνών, Δ' Αθηνών, ΦΑΕ Πειραιά, Αμαρουσίου, Κηφισιάς και Ψυχικού.

Οι φορολογούμενοι, που υπάγονται σε αυτές τις ΔΟΥ, θα εξυπηρετούνται για τα συγκεκριμένα τμήματα:

- Ψηφιακά, στις εφαρμογές, "τα Αιτήματά μου" και "τα Ραντεβού μου", από το ΚΕΒΕΙΣ Αττικής

- Τηλεφωνικά, από το Κέντρο Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων (ΚΕΦ), στο +30 213 162 1000, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 7:30 έως 17:00.

Επισημαίνεται ότι οι εφαρμογές "τα Αιτήματά μου" και "τα Ραντεβού μου" για τα ανωτέρω τμήματα των ΔΟΥ Α' Αθηνών, Δ' Αθηνών, ΦΑΕ Πειραιά, Αμαρουσίου, Κηφισιάς και Ψυχικού παύουν να είναι διαθέσιμες από την Παρασκευή 10/11, στις 14:30.

Επίσης ενόψει της ενσωμάτωσης:

Το Σάββατο 11/11 στις 23:00 θα κλείσουν οι εφαρμογές Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων, υποβολής δηλώσεων Φόρου Πλοίων Α' Κατηγορίας και η υποβολή δηλώσεων Ε9 ετών 2014-2023 για τις ΔΟΥ ΙΖ' Αθηνών, Γλυφάδας, ΙΒ' Αθηνών, Ελευσίνας, Περιστερίου, Ε' Πειραιά, Νίκαιας, ΙΓ' Αθηνών, Αιγάλεω, Κατοίκων Εξωτερικού και Εναλλακτικής Φορολόγησης Φορολογικών Κατοίκων Ημεδαπής, ΦΑΕ Αθηνών, Πλοίων, Κορωπίου, Παλλήνης, Χολαργού, Α' Αθηνών, Δ' Αθηνών, ΦΑΕ Πειραιά, Αμαρουσίου, Κηφισιάς και Ψυχικού.

Την Κυριακή 12/11 στις 12:00 θα κλείσουν οι εφαρμογές δηλώσεων Εισφοράς Συναλλάγματος, Φόρου Εισοδήματος ΝΠ, Παρακρατούμενων Φόρων και 'Αλλων Φόρων, για όλες τις ΔΟΥ.

Την Κυριακή 12/11 στις 12:00, δεν θα είναι διαθέσιμες για τις ΔΟΥ ΙΖ' Αθηνών, Γλυφάδας, ΙΒ' Αθηνών, Ελευσίνας, Περιστερίου, Ε' Πειραιά, Νίκαιας, ΙΓ' Αθηνών, Αιγάλεω, Κατοίκων Εξωτερικού και Εναλλακτικής Φορολόγησης Φορολογικών Κατοίκων Ημεδαπής, ΦΑΕ Αθηνών, Πλοίων, Κορωπίου, Παλλήνης, Χολαργού, Α' Αθηνών, Δ' Αθηνών, ΦΑΕ Πειραιά, Αμαρουσίου, Κηφισιάς και Ψυχικού η υποβολή των δηλώσεων ΦΠΑ, η πλατφόρμα myPROPERTY, οι ρυθμίσεις οφειλών και οι ηλεκτρονικές πληρωμές μέσω myAADE.

Όλες οι εφαρμογές θα είναι διαθέσιμες τη Δευτέρα 13/11 στις 10:30.

Η προγραμματισμένη σταδιακή μεταφορά και ενσωμάτωση στο ΚΕΒΕΙΣ Αττικής αρμοδιοτήτων και των υπόλοιπων ΔΟΥ του νομού Αττικής καθώς και της ΔΟΥ Σάμου, ολοκληρώνεται στις 20/11 με τις εξής ΔΟΥ: Ηλιούπολης, Καλλιθέας, Α' Πειραιά, Αγίων Αναργύρων, Νέας Ιωνίας και Σάμου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

