«Πόλεμο της νύχτας» βλέπουν οι αρχές πίσω από την έκρηξη τα ξημερώματα σε βενζινάδικο

Το ενδεχόμενο να οφείλεται σε πόλεμο «της νύχτας» η έκρηξη σε οικόπεδο απέναντι από πρατήριο υγρών καυσίμων στον Πειραιά εξετάζουν σοβαρά οι αστυνομικές αρχές.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του αστυνομικού ρεπόρτερ του ΣΚΑΪ, Θεοδόση Πάνου, 7 κιλά δυναμίτιδας προκάλεσαν ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε στις 03:20 τα ξημερώματα στην οδό Ομηρίδου Σκυλίτση.

Η αστυνομία ερευνά αν πρόκειται για ξεκαθάρισμα λογαριασμών, καθώς στο παρελθόν το συγκεκριμένο πρατήριο υγρών καυσίμων ανήκε σε άνθρωπο που εμπλεκόταν με την greek mafia και πλέον έχει δολοφονηθεί.

Ωστόσο, ο νέος ιδιοκτήτης δεν έχει απασχολήσει τις Αρχές.

Αξιωματικοί του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ) της Ελληνικής Αστυνομίας ερευνούν τα υπολείμματα για να διαπιστώσουν το είδος της βόμβας που χρησιμοποιήθηκε και να εντοπίσουν τυχόν στοιχεία που θα μπορούσαν ενδεχομένως να οδηγήσουν στους δράστες.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, πριν ένα μήνα, μαύρο ΙΧ που διερχόταν από το σημείο πυροβόλησε με καλάσνικοφ κατά του βενζινάδικου, γεγονός που εκτιμήθηκε ως προειδοποιητική βολή.

Κάτοικοι μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ανέφεραν ότι η έκρηξη ήταν τόσο δυνατοί, που πετάχτηκαν έντρομοι έξω να δουν τι συμβαίνει. Οι ζημιές ήταν εκτεταμένες, χωρίς ευτυχώς να υπάρξουν τραυματισμοί.

Οι πρώτες έρευνες της αστυνομίας εστιάστηκαν στα σταθμευμένα αυτοκίνητα και στο οικόπεδο για το αν αποτελεί αντικείμενο αντιδικίας, χωρίς ωστόσο να βρεθούν κάποια στοιχεία.

Υπενθυμίζεται ότι η έκρηξη που προκάλεσαν τα 7 κιλά δυναμίτιδας τα οποία είχαν τοποθετηθεί στο οικόπεδο, έγιναν την ώρα που υπήρχαν εργαζόμενοι στο βενζινάδικο.

Η έκρηξη ήταν τόσο δυνατή, που αυτοκίνητα -τουλάχιστον 7- υπέστησαν ζημιές, όπως επίσης έσπασαν τζαμαρίες καταστημάτων αλλά και διαμερισμάτων.

Την υπόθεση έχει αναλάβει το τμήμα δίωξης εκβιαστών της ασφάλειας.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ, ο χώρος ερευνήθηκε από στελέχη του τμήματος εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών της ελληνικής αστυνομίας ωστόσο δεν εντοπίστηκαν ευρήματα, προκειμένου να προσδιοριστεί από τι προκλήθηκε η έκρηξη, η οποία προκάλεσε σοβαρές υλικές ζημιές σε οχήματα και κατοικίες αλλά και στο πρατήριο υγρών καυσίμων.

Πηγή: skai.gr

