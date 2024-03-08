Καρδιακή ανακοπή υπέστη το απόγευμα της Τρίτης και υπέκυψε κατά τη διάρκεια της μεταφοράς του με το ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου ένας 38χρονος, στο σπίτι του οποίου διενεργήθηκε έλεγχος για διακίνηση ναρκωτικών.

Όπως γράφει η dimokratiki.gr το τελευταίο χρονικό διάστημα περιήλθαν πληροφορίες στη Δίωξη Ναρκωτικών Ρόδου ότι ο 38χρονος κατέχει και διακινεί ποσότητες κοκαΐνης στο νησί.

Ο άνδρας τέθηκε υπό παρακολούθηση και το απόγευμα της 5ης Μαρτίου 2024 έγινε επιχείρηση ελέγχου. Ο 38χρονος εντοπίσθηκε έξω από το κατάστημά του και όταν τον πλησίασαν οι αστυνομικοί, φέρεται να αντέδρασε και να προσπάθησε να απομακρυνθεί.

Οι αστυνομικοί κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν και σε σωματική έρευνα που του έγινε δεν εντόπισαν κάτι πάνω του ωστόσο ακολούθησε έλεγχος στο σπίτι του το οποίο χρησιμοποιούσε και ως κατάστημα.

Στο χώρο βρισκόταν και μια 33χρονη η οποία συνελήφθη και οδηγήθηκε χθες ενώπιον της Εισαγγελέως Υπηρεσίας που της άσκησε δίωξη για διακίνηση ναρκωτικών και την παρέπεμψε ενώπιον του τακτικού Ανακριτή για τα περαιτέρω.

Ζήτησε και έλαβε χθες προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή.

Την ίδια στιγμή ο 38χρονος ανέφερε στους αστυνομικούς πως δεν αισθάνεται καλά. Του αφαιρέθηκαν οι χειροπέδες και τότε ξάπλωσε και έδειξε πως υπέστη επιληπτικό επεισόδιο.

Κλήθηκε το ΕΚΑΒ, τον παρέλαβε και την στιγμή εκείνη εκδήλωσε αδιαθεσία και η 33χρονη την οποία παρέλαβε άλλο ασθενοφόρο και την μετέφερε στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών.

Κατά την διαδρομή του προς το νοσοκομείο ο 38χρονος υπέκυψε σε καρδιακή ανακοπή.

Το βράδυ διενεργήθηκε έρευνα στο κατάστημά του παρουσία μάρτυρα και βρέθηκε μια αυτοσχέδια πλαστική συσκευασία με κοκαΐνη μικτού βάρους 0.1 γραμμαρίου, δύο αυτοσχέδιες πλαστικές συσκευασίες με κοκαΐνη, μικτού βάρους 2.7 γραμμαρίων έκαστη, μία αυτοσχέδια πλαστική συσκευασία με άγνωστη λευκή χημική ουσία σε σκόνη μικτού βάρους 3 γραμμαρίων, 3 μεταλλικά κουτάλια με υπολείμματα κοκαΐνης, δύο ζυγαριές ακριβείας, 4 συσκευασίες φαρμακευτικού σκευάσματος το οποίο χρησιμοποιείται για τη νόθευση της κοκαΐνης, μία συσκευασία με όξινο ανθρακικό αμμώνιο βάρους 28 γραμμαρίων, μία συσκευασία με σόδα και 39 αυτοσχέδιες πίπες (πλαστικά μπουκάλια), που χρησιμοποιούνται για το κάπνισμα της κοκαΐνης.

Κατασχέθηκαν ακόμη δύο κινητά τηλέφωνα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.