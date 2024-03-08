Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα υπάρξουν από την Κυριακή 10/03/2024 και για 3 μήνες στα δρομολόγια της Γραμμής 7 του Τραμ «Ασκληπιείο Βούλας - Αγία Τριάδα Πειραιά», λόγω εργασιών ανάπλασης στο Ελληνικό. Τα δρομολόγια θα διεξάγονται στο τμήμα Αγία Τριάδα-Καλαμάκι. Κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα, θα υπάρξει διακοπή κυκλοφορίας στο τμήμα από τη στάση «Ζέφυρος» ως τη στάση «Ασκληπιείο Βούλας».

Το επιβατικό κοινό θα μπορεί να εξυπηρετηθεί από την προσωρινή κυκλική λεωφορειακή γραμμή Χ7 ΠΙΚΡΟΔΑΦΝΗ-ΓΛΥΦΑΔΑ που θα πραγματοποιεί στάσεις επιβίβασης-αποβίβασης αντίστοιχες με τις υπάρχουσες στάσεις του ΤΡΑΜ (με αφετηρία-τέρμα επί της Μαρίνας Αλίμου, στάση «ΑΦΕΤΗΡΙΑ-ΜΑΡΙΝΑ ΑΛΙΜΟΥ» όπου και η αφετηρία της γραμμής 101) και από τις υφιστάμενες λεωφορειακές γραμμές Α1 ΠΕΙΡΑΙΑΣ-ΒΟΥΛΑ, Α2 ΑΚΑΔΗΜΙΑ-ΒΟΥΛΑ (ΜΕΣΩ Λ. ΑΜΦΙΘΕΑΣ) και σε τμήματα της διαδρομής από γραμμές που διέρχονται της λεωφόρου Ποσειδώνος, όπως Β1 ΠΕΙΡΑΙΑΣ-ΑΝΩ ΓΛΥΦΑΔΑ και Β2 ΣΤ. ΣΥΓΓΡΟΥ ΦΙΞ-ΑΓ.ΚΟΣΜΑΣ (ΜΕΣΩ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ)-ΚΥΚΛΙΚΗ.

Τα δρομολόγια της κυκλικής λεωφορειακής γραμμής Χ7 ΠΙΚΡΟΔΑΦΝΗ-ΓΛΥΦΑΔΑ θα αναρτηθούν στην εφαρμογή της τηλεματικής.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

