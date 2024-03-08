Τροχαίο με έναν νεκρό συνέβη νωρίς το πρωί στην οδό Παπαναστασίου 59 στο Κερατσίνι, όταν δικυκλιστής έχασε τον έλεγχο της μοτοσυκλέτας πέφτοντας σε κολώνα.

Στο σημείο έσπευσε το ΕΚΑΒ το οποίο παρέλαβε τον άτυχο άνδρα τον οποίο μετέφερερε στο νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το δυστύχημα έγινε πιθανότητα εξαιτίας αυξημένης ταχύτητας.

Πηγή: skai.gr

