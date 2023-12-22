Σειρά νέων ψηφιακών υπηρεσιών θέτει σε λειτουργία το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, όπως περιγράφεται σε κοινή υπουργική απόφαση (ΚΥΑ) που υπεγράφη από τον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών κ. Χρήστο Σταϊκούρα, τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Γιάννη Οικονόμου, τον υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης κ. Δημήτρη Παπαστεργίου και την υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών, αρμόδια για τις Μεταφορές, κα Χριστίνα Αλεξοπούλου.

Στις νέες υπηρεσίες, οι οποίες τίθενται άμεσα σε δοκιμαστική λειτουργία, περιλαμβάνεται εφαρμογή για το Σύστημα Ελέγχου Συμπεριφοράς Οδηγών (Σ.Ε.Σ.Ο., το γνωστό Point System), η οποία δίνει στον πολίτη πλήρη πρόσβαση στους πόντους, τις παραβάσεις και τυχόν αφαιρετήρια που σχετίζονται με την άδεια οδήγησης.

Με άλλη ψηφιακή υπηρεσία, οι πολίτες αποκτούν πρόσβαση στο πλήρες ιστορικό ελέγχων ΚΤΕΟ των οχημάτων τους, συμπεριλαμβανομένων και των καταγεγραμμένων χιλιομέτρων κάθε οχήματος.

Απλουστεύεται, επίσης, η εύρεση όλων των ψηφιακών εφαρμογών του Gov.gr που σχετίζονται με οχήματα, με τη νέα ψηφιακή πύλη auto.gov.gr.

Οι νέες υπηρεσίες ολοκληρώνουν το έργο ψηφιοποίησης που υλοποιήθηκε από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών καθ' όλο το 2023 και θα επεκταθούν εντός του 2024, μαζί με την εισαγωγή νέων, που ήδη έχουν προγραμματιστεί.

Σταϊκούρας: Αναβαθμίζουμε τις υπηρεσίες που προσφέρουμε στους πολίτες

Με αφορμή την εφαρμογή των νέων υπηρεσιών, ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρήστος Σταϊκούρας, δήλωσε «Η ψηφιοποίηση των διαδικασιών στις μεταφορές διευκολύνει τις συναλλαγές των πολιτών και των επιχειρήσεων με τις υπηρεσίες, ενισχύει τη διαφάνεια, μειώνει τα διοικητικά κόστη και εκσυγχρονίζει τη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης. Σήμερα, σε συνεργασία με τα συναρμόδια υπουργεία Προστασίας του Πολίτη και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κάνουμε ένα ακόμη σημαντικό βήμα, που θα συμβάλλει ουσιαστικά και στην οδική ασφάλεια, με την ψηφιοποίηση του Point System και του ιστορικού του τεχνικού ελέγχου των οχημάτων.

Επίσης, με τη νέα εφαρμογή auto.gov.gr, συγκεντρώνουμε όλη την πληροφορία που σχετίζεται με τα οχήματα, παρέχοντας στους χρήστες εύκολη πρόσβαση στο σύνολο των ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Με σχέδιο, μεθοδικότητα και αποτελεσματικότητα αναβαθμίζουμε τις υπηρεσίες που προσφέρουμε στους πολίτες, βελτιώνοντας την καθημερινότητά τους».

Σε σχετική δήλωσή της, η Χριστίνα Αλεξοπούλου, υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών αρμόδια για τις Μεταφορές, τόνισε «Ολοκληρώνουμε μια πολύ παραγωγική χρονιά και στον τομέα της ψηφιοποίησης, με τις νέες υπηρεσίες που προσθέτουμε στο Gov.gr. Οι υπηρεσίες αυτές όχι μόνο διευκολύνουν την καθημερινότητα όλων μας, αλλά ενισχύουν και τη διαφάνεια στις μεταβιβάσεις οχημάτων και ειδικά των μεταχειρισμένων, παρέχοντας στον αγοραστή εργαλεία για την πιστοποίηση της ακρίβειας των τεχνικών χαρακτηριστικών του αυτοκινήτου που ενδιαφέρεται να αγοράσει. Τη διαφάνεια υπηρετεί και το Μητρώο Εισαγομένων Μεταχειρισμένων οχημάτων, το Μ.Ε.Μ.Ο., που επίσης θέσαμε σε λειτουργία αυτή τη χρονιά. Για το 2024 ετοιμάζουμε επεκτάσεις υπαρχόντων υπηρεσιών και εισαγωγή νέων, τόσο για τις συγκοινωνίες, όπως η εισαγωγή των ανέπαφων πληρωμών στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, όσο και για τις μεταφορές, όπως η υποστήριξη του ψηφιακού πιστοποιητικού παράδοσης e-CMR, το οποίο έχουμε ήδη ψηφίσει στη Βουλή. Ας σημειωθεί επίσης ότι, με την υλοποίηση κάθε νέας ψηφιακής εφαρμογής, απλοποιούμε όσο είναι δυνατόν και τις διαδικασίες που σχετίζονται με αυτή, ώστε να διευκολύνεται το αρμόδιο προσωπικό των περιφερειών και των κρατικών υπηρεσιών, κερδίζοντας πολύτιμες ανθρωποώρες, τις οποίες μπορούμε να αξιοποιήσουμε για να υπηρετούμε καλύτερα τους πολίτες»

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.